PlayStation Plus im Juli: Rise of the Ronin & Retro-Klassiker kommen

Rise of the Ronin und Schweißer-Action. Das bringt PlayStation Plus Extra / Premium im Juli Sony teilt das Line-up für den Game Catalog im Juli auf und schickt mit Team Ninjas Open-World-Samurai und Ubisofts Pandora-Ausflug zwei echte Schwergewichte ins Rennen.

Der Juli-Katalog spaltet die Fangemeinde

„Rise of the Ronin“ ist das klare Highlight für alle, die auf anspruchsvolle Nahkämpfe stehen. Team Ninja liefert hier gewohnt knallharte Action im Japan des 19. Jahrhunderts. Das Kampfsystem sitzt. Grafisch reißt das Ding zwar keine Bäume aus, aber das Gameplay fesselt.

Dazu kommt „Avatar: Frontiers of Pandora“. Wer Far Cry im blauen Alien-Gewand sucht, wird hier glücklich. Die Spielwelt sieht fantastisch aus. Spielerisch bleibt es aber die bekannte Ubisoft-Formel. Abgerundet wird das Paket durch puren Nischen-Stoff. Firefighting Simulator: Ignite bringt Koop-Feuerwehr-Action auf Unreal Engine 5. Klingt speziell. Ist es auch.

Retro-Liebe im Premium-Abo

Sony besinnt sich bei den Klassikern auf echte Perlen. „Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy“ kehrt zurück. Physik-Spielereien und Telekinese machten das Spiel auf der PS2 zum absoluten Geheimtipp. Ein extrem starker Neuzugang.

Dazu gesellt sich „Indigo Prophecy“, hierzulande besser bekannt als „Fahrenheit“. Quantic Dreams Erstling legte das Fundament für Heavy Rain. Die Story startet genial, driftet am Ende aber völlig ins Absurde ab. Kult ist es trotzdem.

Diese Spiele landen im Juli bei PS Plus

Hier ist die komplette Übersicht aller angekündigten Titel für PlayStation Plus Extra und Premium im Juli im schnellen Überblick.

PlayStation Plus Extra & Premium

Rise of the Ronin (PS5) – Verfügbar ab 15. Juli (USA/UK) / 16. Juli (Japan) / 21. Juli (andere Regionen)

(PS5) – Verfügbar ab 15. Juli (USA/UK) / 16. Juli (Japan) / 21. Juli (andere Regionen) Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) – Verfügbar ab 21. Juli

(PS5) – Verfügbar ab 21. Juli Firefighting Simulator: Ignite (PS5) – Verfügbar ab 21. Juli

(PS5) – Verfügbar ab 21. Juli Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS5, PS4) – Verfügbar ab 28. Juli (USA/UK/Japan) / 21. Juli (andere Regionen)

(PS5, PS4) – Verfügbar ab 28. Juli (USA/UK/Japan) / 21. Juli (andere Regionen) Dying Light (PS4) – Verfügbar ab 28. Juli (USA/UK/Japan) / 21. Juli (andere Regionen)

(PS4) – Verfügbar ab 28. Juli (USA/UK/Japan) / 21. Juli (andere Regionen) Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5) – Verfügbar ab 28. Juli (USA/UK/Japan) / 21. Juli (andere Regionen)

(PS5) – Verfügbar ab 28. Juli (USA/UK/Japan) / 21. Juli (andere Regionen) Snow Bros. Wonderland (PS5) – Verfügbar ab 28. Juli (USA/UK/Japan) / 21. Juli (andere Regionen)

PlayStation Plus Premium (Klassiker)

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS5, PS4) – Verfügbar ab 21. Juli

(PS5, PS4) – Verfügbar ab 21. Juli Indigo Prophecy (PS5, PS4) – Verfügbar ab 21. Juli

Der Juli-Katalog liefert eine solide Mischung. Keine absoluten Überflieger, aber extrem viel Futter für unterschiedliche Geschmäcker. Vor allem Rise of the Ronin rechtfertigt für Action-Fans den Abo-Preis in diesem Monat komplett.

Was haltet ihr von der regionalen Aufteilung der Release-Termine, die Sony neuerdings testet? Nervt euch das Warten bis zum 21. Juli, oder ist euch das bei der Auswahl egal?