PlayStation Plus im Juni – Day One-Release jetzt verfügbar, diese Titel gehen dafür im Juli

Sony setzt im Juni auf ein breites PlayStation Plus-Line-up mit Fokus auf Genre-Vielfalt und ein paar interessanten Überraschungen. Vom brandneuen Koop-Shooter FBC: Firebreak als Day One-Release bis zum Retro-Relikt Deus Ex: The Conspiracy ist vieles dabei. Die neuen Spiele sind ab sofort verfügbar.

Battlefield, Freddy & JRPGs: Breite Mischung für fast alle Genres

Ebenfalls neu dabei ist Battlefield 2042, mittlerweile deutlich gereift durch zahlreiche Updates. Die bekannten Modi Conquest und Breakthrough sind ebenso enthalten wie Battlefield Portal, der Baukasten für eigene Szenarien. Wer lieber schleicht als schießt, bekommt mit Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 eine neue Portion VR-Horror serviert.

Ferner gibt es:

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – klassisches JRPG mit Suikoden-DNA

theHunter: Call of the Wild – Open-World-Simulation für Hobbyjäger

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – charmantes Remaster des Kultspiels

Endless Dungeon – Roguelite trifft auf Tower-Defense

Train Sim World 5 – Zugfahren in drei Ländern, mit viel Detailtreue

Ein kleiner Bonus für PlayStation Plus Premium-Nutzer: Deus Ex: The Conspiracy ist jetzt erstmals auf PS4 und PS5 spielbar. Der Genre-Mix aus Shooter, Stealth und Rollenspiel war 2002 seiner Zeit voraus – wirkt heute aber sperrig. Interface und Steuerung wurden nicht modernisiert, Fans der Serie dürften sich trotzdem über die Wiederveröffentlichung freuen.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus im Juli

Mit dem Juli verschwinden einige Titel aus dem Katalog, darunter Remnant 2, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Dying Light 2 und Job Simulator. Wer diese noch nachholen will, sollte sich beeilen.

Sony liefert im Juni ein stark durchmischtes Line-up, das vor allem durch Breite punktet. Große Namen fehlen, aber mit einem Day-One-Titel, klassischen JRPGs und Retro-Bonus für Premium ist für viele was dabei.

Was haltet ihr vom Juni-Line-up – solider Monat oder eher Lückenfüller? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!