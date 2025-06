PlayStation Plus im Juni: Day-One-Release, Kult-Shooter & Klassiker

Mit dem Juni-Line-up von PlayStation Plus Extra und Premium geht Sony wieder breit in die Vollen: Von Day-One-Neuzugang FBC: Firebreak bis zur Retro-Rückkehr von Deus Ex: The Conspiracy ist alles dabei – inklusive Horror, Krieg und Königskindern.

FBC: Firebreak – Paranormale Koop-Action zum Launch

Ein echtes Highlight ist der Day-One-Release von FBC: Firebreak. Der Multiplayer-Shooter spielt im bekannten Universum von Control, rückt aber den Kampf gegen übernatürlich Bedrohungen in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit bis zu zwei weiteren Agenten geht’s durch bizarre Szenarien, in denen nur Teamwork und schnelle Reaktionen das Überleben sichern. Der Titel startet direkt am 17. Juni im PlayStation Plus Game Catalog – exklusiv für PS5.

Neben FBC: Firebreak landet auch Battlefield 2042 im Abo, inklusive der bekannten Modi Conquest, Breakthrough und dem Level-Baukasten Battlefield Portal. Wer mehr Horror statt Feuergefechte sucht, kann sich mit Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 gruseln – erneut in VR und mit noch mehr Albträumen in der Pizzeria.

Ergänzt wird das Line-up unter anderem durch:

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – episches JRPG mit Suikoden-DNA

theHunter: Call of the Wild – realistische Jagd im Open-World-Format

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – das charmant-absurde Kultspiel in HD

Endless Dungeon – Roguelite mit Tower-Defense-Twist

Train Sim World 5 – Züge fahren durch Großbritannien, Deutschland und Kalifornien

Für Premium-Nutzer: Deus Ex kehrt zurück

Wer das Premium-Abo hat, darf sich über ein Stück PS2-Geschichte freuen: Deus Ex: The Conspiracy ist nun erstmals auf PS4 und PS5 spielbar. Der dystopische Genre-Mix aus RPG, Stealth und Shooter bleibt ein Klassiker – auch wenn man ihm das Alter in puncto Gameplay und Interface anmerkt.

Der Juni bringt eine solide Auswahl, die viele Geschmäcker abdeckt. Mit einem Day-One-Titel, einem großen Multiplayer-Shooter und Retro-Futter für Nostalgiker liefert Sony ein PS Plus-Line-up, das sich sehen lassen kann – auch ohne Blockbuster aus der obersten Kategorie.

