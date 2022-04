PlayStation Plus im Mai – Die gratis Spiele wurden enthüllt

Sony hat das PlayStation Plus Line-Up für den Monat enthüllt, das nach dem gestrigen Leak wenig Überraschungen beinhaltet.

Freuen kann man sich demnach auf FIFA 2022 für PlayStation 5 und PS4, Tribes of Midgard für PS5, sowie Curse of the Dead Gods für PlayStation 4, die ab dem kommenden Dienstag zum Download zur Verfügung stehen.

Während man zu FIFA 22 sicherlich nicht mehr viel sagen muss, erwartet die Spieler mit Tribes of Midgard ein Action-RPG, das auch Survival- und Roguelite-Elemente umfasst. Die Spieler müssen ihr Dorf hier gegen Horden von Eindringlingen verteidigen – tödliche Geister und gigantische Gegner, die jede Nacht den Spross von Yggdrasil zu zerstören drohen. Hier ist es die Aufgabe, den heiligen Baum zu beschützen und Ragnarök zu verhindern – das Ende der Welt!

In Curse of the Dead Gods für PlayStation 4 sammelt man hingegen Relikte und stellt sich ein Arsenal zusammen, um sich durch Horden von Feinden in Gängen voller Fallen und Geheimnissen zu kämpfen. Eure Gier kann euch dabei in den Tod treiben, doch auch so kannst man nicht entkommen. Erhebt euch daher, um zu kämpfen, dringt noch tiefer vor und trotzt den Gottheiten, die an diesem Orte lauern.

Das ist auch die letzte Chance, um das sich das Line-Up aus dem Monat April zu sichern, inkl. Hood: Outlaws & Legends (PS5 / PS4), Slay the Spire (PS4) und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4).

Außerdem weist Sony darauf hin, dass man nur noch bis zum 11. Mai Persona 5 aus der PlayStation Plus Collection herunterladen kann.