PlayStation Plus im Mai – Gratis Spiele vorab geleakt!?

Erneut wurde das PlayStation Plus Line-Up für den kommenden Monat geleakt, bevor dieses am morgigen Mittwoch offiziell vorgestellt wird.

Auch wenn man die Bestätigung durch Sony bis dahin abwarten muss, hat sich die Quelle dazu in den letzten Monaten immer wieder und zum Großteil als richtig erwiesen. Demnach kann man sich im Mai 2022 auf folgende Titel bei PlayStation Plus freuen.

PlayStation Plus im Mai 2022

Den Anfang macht demnach FIFA 22, das wohl für PlayStation 5 und PS4 verfügbar sein wird. Eine mögliche Reaktion auf den kürzlichen Release von eFootball 2022, das ebenfalls kostenlos erhältlich ist? Zwar wird das PlayStation Plus Line-Up in der Regel schon Monate vorher geplant, allerdings dürfte EA mit einem zeitnahen Release von eFootball 2022 in diesem Frühjahr gerechnet haben.

Die Simulation wird von Tribes of Midgard ergänzt, das ebenfalls für PlayStation 5 und PS4 erhältlich sein wird. In diesem Action-RPG erwartet die Spieler eine Mischung aus Action-, Survival- und Roguelite-Elementen. Die Spieler müssen ihr Dorf hier gegen Horden von Eindringlingen verteidigen – tödliche Geister und gigantische Gegner, die jede Nacht den Spross von Yggdrasil zu zerstören drohen. Hier ist es die Aufgabe, den heiligen Baum zu beschützen und Ragnarök zu verhindern – das Ende der Welt!

Curse of the Dead Gods

Den Abschluss bildet Curse of the Dead Gods für PlayStation 4, das ebenfalls sehr gut bei den Spielern damals ankam. Hier sammelt man Relikte und stellt sich ein Arsenal zusammen, um sich durch Horden von Feinden in Gängen voller Fallen und Geheimnissen zu kämpfen.

Wie erwähnt, ist das Line-Up noch nicht offiziell und muss daher mit Vorsicht genossen werden, zumal es auch schon Last-Minute Abweichungen bei den Leaks gab.

Offiziell vorgestellt wird das PlayStation Plus Line-Up für Mai am morgigen Mittwoche, mit einer Verfügbarkeit am kommenden Dienstag. Bis dahin gilt natürlich das aktuelle Line-Up, bestehend aus Hood: Outlaws & Legends (PS5 / PS4), Slay the Spire (PS4) und SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4).