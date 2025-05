PlayStation Plus im Mai: Neue Spiele jetzt verfügbar – aber einige Highlights verschwinden bald

Der Mai bei PlayStation Plus ist da – und er hat ordentlich Spiele im Gepäck. Sony wirft wieder mit Genres und Spielwelten um sich, als gäbe es kein Morgen. Egal ob du auf Anime-Wahnsinn, postapokalyptischen Sandsturm, taktisches Weltretten oder einfach nur gepflegten Jumpscare-Horror stehst – diese neuen Titel lassen kaum Wünsche offen. Dafür aber die Frage: Wann soll man das alles bitte spielen?

Sand, Stahl & Seelenkrisen

Highlight des Monats: Sand Land. Wer bei dem Namen an eine staubige Indie-Wüste denkt, liegt daneben. Stattdessen trifft hier Dragon Ball auf Mad Max – in einem ironisch überdrehten Roadtrip durch eine verdurstende Welt. Mit dabei: Dämonenprinz Beelzebub, ein schrottiger Panzer und jede Menge Charisma. Akira Toriyamas Handschrift ist unübersehbar und macht Sand Land zu einem echten Hingucker, auch spielerisch.

Düster, digital und deutlich philosophischer wird’s mit Soul Hackers 2. In einem Cyberpunk-Tokio der nahen Zukunft schickt ein allwissendes KI-Wesen zwei Avatare los, um den Weltuntergang aufzuhalten. Stilistisch zwischen Neon und Nihilismus angesiedelt, dürfte der Titel besonders für Fans von „Persona ohne Schulbank“ interessant sein – allerdings mit deutlich ernsterem Unterton.

Albträume, Nostalgie & Landwirtschafts-Romantik

Wer auf Schrecken in VR steht, bekommt mit der Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition genau das Richtige. Die Horror-Simulation spielt mit unseren Urängsten – und lässt die bekannten Plüschmonster wieder aus den dunklen Ecken der Pizzeria kriechen. Nichts für Zartbesaitete, aber ein Muss für Jumpscare-Junkies.

Etwas bodenständiger (oder auch nicht): Battlefield V kehrt zurück in den Zweiten Weltkrieg – mit brachialem Multiplayer, den man entweder liebt oder links liegen lässt. Spannender hingegen: Die Rückkehr der S.T.A.L.K.E.R.-Trilogie. Legendäre PC-DNA, verstrahlte Open-World-Szenarien und ein Hauch russischer Melancholie. Nostalgiker aufgepasst.

Und wer lieber Zucchini statt Zombies sieht, wird in Story of Seasons: A Wonderful Life glücklich. Hier geht’s um Liebe, Landwirtschaft und das entschleunigte Leben. Als Alternative darf man auch Humankind ausprobieren – eine Art Civilization mit Stil und Entscheidungen, die über Jahrtausende tragen.

Für Mech-Fans bringt Battle Engine Aquila echtes PS2-Feeling zurück – natürlich technisch überarbeitet. Luft- und Bodenaction wie früher, nur jetzt mit 4K-Politur.

Diese Spiele verlassen PS Plus im Juni:

Leider müssen wir uns auch von ein paar Lieblingen verabschieden: Monster Hunter Rise, Rogue Legacy 2, Inscryption, After Us, AVICII Invector und Kayak VR: Mirage verlassen das Abo. Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt, um sie noch schnell anzuspielen – oder für immer zu bereuen, es nicht getan zu haben.