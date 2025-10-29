PlayStation Plus im November: Katze, Kurven und Chaos – ein bunter Mix für alle

Sony setzt im November auf Vielfalt: Mit der melancholischen Katzenreise Stray, dem rasanten Rallye-Spektakel EA Sports WRC 24 und dem absurden Physikchaos Totally Accurate Battle Simulator bietet PlayStation Plus diesmal für jeden Geschmack etwas. Alle drei Spiele sind ab dem 4. November bis zum 1. Dezember für Mitglieder verfügbar.

Während der Oktober noch mit düsteren Titeln wie Alan Wake 2 und Cocoon aufwartete, schlägt Sony nun wieder versöhnlichere Töne an, und das könnte strategisch sein. Nach einem intensiven Spieleherbst braucht es genau solche Titel, die nicht überfordern, sondern Spaß machen.

Von Straßenkatzen und Rallye-Legenden

Dass Stray wieder ins Rampenlicht rückt, ist clever. Der Indie-Hit von BlueTwelve Studio gilt für viele als eines der emotionalsten Abenteuer der letzten Jahre. In der Rolle einer herrenlosen Katze erkundet man eine neonbeleuchtete Cyberstadt, löst Rätsel und entdeckt dabei eine leise, aber eindringliche Geschichte über Einsamkeit und Verbundenheit. Wer es damals verpasst hat, bekommt nun die perfekte Gelegenheit.

Ganz anders EA Sports WRC 24. Codemasters bringt mit der offiziellen WRC-Lizenz seine Rallye-Kompetenz voll zum Tragen. Das Spiel kombiniert realistische Fahrphysik mit umfangreichen Modi wie „Builder“ oder „Moments“ und ist ein klarer Tipp für alle, die echtes Motorsporterlebnis auf der PS5 suchen. Dass Sony hier ein Vollpreis-Spiel ins Monatsprogramm hebt, zeigt, dass PlayStation Plus auch 2025 attraktiv bleiben soll.

Schräge Schlachten zum Ausklang

Und dann wäre da noch Totally Accurate Battle Simulator – kurz TABS. Wer das Spiel kennt, weiß, dass hier nichts ernst gemeint ist. Rote und blaue Wobbler prügeln sich mit absurder Physik durch die Geschichte der Menschheit, und genau das macht es so charmant. Es ist ein Spiel, das zeigt: Nicht jede Simulation muss realistisch sein, um Spaß zu machen.

Damit liefert Sony im November ein Line-up, das Gegensätze vereint: Atmosphäre, Adrenalin und Absurdität – alles in einem Monat. Bleibt nur die Frage: Wird dieser bunte Mix die Community überzeugen oder hätten sich die Spieler lieber einen größeren Blockbuster gewünscht?

Die Oktober-Spiele (Alan Wake 2, Goat Simulator 3 und Cocoon) sind noch bis zum 3. November verfügbar. Danach verschwinden sie aus der Bibliothek.