PlayStation Plus im Oktober 2025: Dieses Horror-Juwel erwartet euch

Das Jahr 2025 war für PlayStation Plus-Abonnenten bisher kein Selbstläufer. Viele Spiele der letzten Monate wirkten austauschbar, echte Überraschungen blieben rar. Umso spannender ist es, dass Sony im Oktober ein Spiel ins Rampenlicht stellt, das nicht nur Fans von Horror-Thrillern begeistert, sondern auch spielerisch einiges zu bieten hat.

Wer schon länger dabei ist, kennt den Rhythmus: Jeden Monat stehen neue Titel für Essential, Extra und Premium bereit, die dauerhaft in die Bibliothek übernommen werden können. Doch nicht jeder Monat bringt ein Spiel, das wirklich hängenbleibt. Im Oktober sieht das anders aus.

Alan Wake 2 als Herzstück der PlayStation Plus-Auswahl

Das Highlight im Oktober heißt Alan Wake 2 von Remedy Entertainment und wurde ursprünglich 2023 veröffentlicht. Mit diesem Titel setzt PlayStation Plus auf eine Mischung aus packender Story und nervenaufreibender Atmosphäre.

Die Handlung knüpft 13 Jahre nach dem Verschwinden des Autors Alan Wake an. In Bright Falls sorgen rätselhafte Ritualmorde für Aufsehen, was die FBI-Agentin Saga Anderson auf den Plan ruft. Spieler erleben zwei Kampagnen, eine aus Sicht von Alan, eine aus Sicht von Saga, und können selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge sie deren Geschichten verfolgen.

Die Kombination aus Survival-Horror, psychologischem Thriller und filmischer Inszenierung macht Alan Wake 2 zu einem Spiel, das perfekt in die dunkle Jahreszeit passt. Gerade für Abonnenten, die bisher gezögert haben, bietet der Oktober also die Gelegenheit, dieses moderne Horror-Abenteuer ohne zusätzliche Kosten nachzuholen.

Was noch kommt – und was offen bleibt

Neben Alan Wake 2 werden wie gewohnt zwei weitere Spiele Teil des PlayStation-Plus-Lineups sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu noch keine gesicherten Informationen. Sony wird das komplette Paket voraussichtlich am 1. Oktober 2025 vorstellen, möglicherweise auch schon während des heutigen State of Play.

Für viele Abonnenten stellt sich damit die Frage: Geht Sony in diesem Monat stärker in die Offensive und liefert ein rundes Gesamtpaket? Oder bleibt Alan Wake 2 das alleinige Highlight, das alles andere überstrahlt?

PlayStation Plus hat in den vergangenen Monaten einige Spieler verloren, die das Gefühl hatten, ihr Geld nicht optimal investiert zu haben. Mit Alan Wake 2 liefert Sony im Oktober aber ein Signal und die Auswahl könnte wieder spannend werden.

Ob das reicht, um die Community langfristig zu überzeugen, hängt stark davon ab, welche weiteren Titel dazukommen. Klar ist aber: Wer Horror mag, bekommt hier ein Erlebnis, das in keiner Bibliothek fehlen sollte.