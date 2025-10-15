PlayStation Plus im Oktober 2025: Horror, Helden und Vampir

Der Oktober steht bei PlayStation Plus ganz im Zeichen des Horrors, aber nicht nur. Sony fährt diesmal ein starkes Line-up auf, das von blutgetränkten Klassikern bis hin zu cleveren Indie-Hits reicht. Und ja, Silent Hill 2 ist tatsächlich dabei und bestätigt die vorherigen Leaks – pünktlich zur Gruselsaison.

Silent Hill 2 & Until Dawn – das perfekte Halloween-Doppel

Zwei Horror-Schwergewichte starten diesen Monat auf PS5 durch. Das Remake von Silent Hill 2 bringt James Sunderland und seine persönliche Hölle in modernem Look zurück – mit düsterem Nebel, eindrucksvoller Beleuchtung und einem Sounddesign, das garantiert Gänsehaut auslöst.

Ebenfalls zurück ist Until Dawn, komplett neu für PS5 umgesetzt. Der interaktive Slasher bleibt das, was er immer war: ein spielbarer Horrorfilm, bei dem jede Entscheidung zählt. Die überarbeitete Fassung soll technisch sauberer laufen und die bekannten Schockmomente mit besserer Inszenierung noch intensiver wirken lassen.

V Rising & Yakuza: Like a Dragon – Kontrastprogramm deluxe

Mit V Rising landet ein echtes PC-Phänomen erstmals im PlayStation-Ökosystem. Der Vampir-Survival-Mix kombiniert Aufbau, Crafting und PvP in einer düsteren Fantasywelt, in der man sich sein eigenes Schloss errichtet – solo oder im Clan. Wer bei Valheim oder Conan Exiles Spaß hatte, sollte hier reinschauen.

Ganz andere Töne schlägt Yakuza: Like a Dragon an. Der abgedrehte RPG-Ableger rund um Ichiban Kasuga bringt Humor, Drama und Straßenkämpfe mit japanischem Herzblut. Wer bisher nur westliche Open-World-Games kennt, bekommt hier ein erfrischend anderes Erlebnis mit überraschend viel Tiefgang.

Bonus für Premium-Abonnenten: Tekken 3 kehrt zurück

Ein kleines Highlight für Nostalgiker: Tekken 3 kehrt als Premium-Klassiker zurück, inklusive verbesserter Auflösung, Rewind-Funktion und Speicherständen. Für viele Fans bis heute einer der besten Teile der Serie

Der PlayStation Plus Game Catalog im Oktober liefert ein ungewöhnlich rundes Paket. Horror, Rollenspiel, Strategie und Nostalgie, alles drin, alles stark. Besonders die Mischung aus modernen Remakes und Klassikern zeigt, dass Sony endlich wieder ein gutes Händchen für Timing und Vielfalt beweist.

Wenn du also diesen Monat nicht weißt, was du zuerst spielen sollst – keine Sorge. Es geht uns allen so.