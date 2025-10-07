Video

PlayStation Plus im Oktober – Spiele jetzt verfügbar, ein Überblick

Die PlayStation Plus-Spiele für Oktober sind verfügbar: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 und Cocoon sorgen für Horror, Chaos und Rätselspaß.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Die PlayStation Plus-Spiele im Oktober sind ab sofort verfügbar, und bieten diesmal ein besonders abwechslungsreiches Line-up. Bis zum 3. November können Mitglieder drei völlig unterschiedliche Welten erleben: den psychologischen Horror von Alan Wake 2, das absurde Chaos in Goat Simulator 3 und das clevere Puzzle-Abenteuer Cocoon.

Während Alan Wake 2 mit seiner düsteren Dualperspektive echten Survival-Horror liefert, steht bei Goat Simulator 3 der pure Unsinn im Vordergrund – perfekt, um einfach mal abzuschalten. Cocoon hingegen fordert Köpfchen, indem es Spieler in ineinander verschachtelte Welten voller Rätsel zieht.

Egal ob Spannung, Lachen oder Grübeln, der Oktober zeigt, wie vielseitig PlayStation Plus sein kann.

Read more

