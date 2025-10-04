PlayStation Plus im Oktober – Ubisoft überrascht mit Gratis-Spiel

Ohne Vorankündigung hat Ubisoft ein neues Spiel auf PlayStation Plus freigeschaltet: Monopoly 2024 steht ab sofort für PS4- und PS5-Spieler kostenlos bereit – allerdings nur, wenn sie ein Abo der Stufen Extra oder Premium besitzen. Wer nur PS Plus Essential abonniert hat, geht leer aus oder muss die üblichen rund 30 EUR bezahlen.

Mit dem Schritt landet der digitale Brettspielklassiker außerdem automatisch im Ubisoft+ Classics-Katalog, der Teil des PlayStation-Ökosystems ist. Wie lange Monopoly 2024 dort verfügbar bleibt, hat Ubisoft nicht verraten, ein zeitlich begrenztes Angebot ist aber wahrscheinlich.

Kein Bonus für PS5 Pro – und das ist auch okay

Spieler mit der neuen PS5 Pro dürfen sich keine technischen Vorteile erwarten. Das Spiel bietet weder höhere Auflösung noch stabile 120 FPS oder spezielle Grafikmodi. Angesichts der überschaubaren Technik ist das allerdings kein Drama. Monopoly 2024 basiert auf einfachen 3D-Assets und Menüinteraktionen, mehr Leistung bringt hier kaum einen Mehrwert.

Das passt allerdings zu einem wachsenden Trend. Selbst aktuelle Spiele verzichten zunehmend auf sichtbare PS5 Pro-Optimierungen, was Käufer der teuren Konsole zunehmend irritiert.

Durchwachsene Bewertungen, aber Spaß für Fans

Inhaltlich liefert Monopoly 2024 genau das, was der Name verspricht: das klassische Brettspiel in digitaler Form. Grafisch etwas moderner, spielerisch aber kaum weiterentwickelt. Auf dem PlayStation Store liegt das Spiel bei etwa 3 von 5 Sternen.

Kritikpunkte reichen von Abstürzen und unfairer KI bis hin zu einem Mangel an Spieltiefe. Wenn es funktioniert, loben Spieler immerhin den lokalen Multiplayer und das solide Online-Matchmaking, also die Basics, die bei Monopoly zählen,.

Ubisoft liefert mit Monopoly 2024 einen netten, aber unspektakulären Neuzugang für PlayStation Plus. Für Fans des Brettspielklassikers sicher einen Blick wert, für alle anderen eher Füllmaterial zwischen größeren Titeln. Wenn Sony die steigenden Abo-Preise rechtfertigen will, wird man sich künftig wohl mehr als das wünschen müssen.

