PlayStation Plus im September 2026: Sony bestätigt Leak und legt einen Bonus drauf

Sony hat das PlayStation Plus Essential-Line-up für den Monat September 2026 offiziell bestätigt. Die Ankündigung deckt sich exakt mit den vorab durchgesickerten Daten und umfasst vier Titel für PS5 und PS4, die ab dem 1. September zur Verfügung stehen.

Die Vorab-Informationen des Leakers billbil-kun haben sich bewahrheitet, wurden von Sony aber um eine Sport-Komponente ergänzt. Neben „Sniper Elite: Resistance“, „Chained Echoes“ und „Wobbly Life“ landet „MLB The Show 26“ in der PS5-Fassung direkt im Abo. Sony nutzt die Baseball-Lizenz aus eigenem Hause, um das Paket quantitativ aufzuwerten.

Einen Haken gibt es. Bei MLB The Show 26 handelt es sich um eine reine PS5-Version, während die drei anderen Titel auch auf der PS4 laufen. Ergänzend packt Sony ein exklusives „Jump Start Bundle“ für Abonnenten im PlayStation Store dazu. Dieses enthält fünf „The Show“-Packs, ein „Equipment Pack“ sowie ein „Jumpstart Choice Pack“ für den Modus Diamond Dynasty. Wer den Modus „Road To The Show“ nutzt, bekommt dieses Mal elf neue College-Teams und das MLB Draft Combine serviert. Technisch bleibt das Spiel der Engine des Vorjahres treu. Das bedeutet solide 60 Bilder pro Sekunde bei nativer 4K-Auflösung, aber kaum Fortschritte bei der Beleuchtung.

Die weiteren Titel auf dem Prüfstand

Mit „Sniper Elite: Resistance“ sichert sich Sony ein AA-Schwergewicht aus dem Januar 2025. Der Ableger von Rebellion nutzt die technische Basis von „Sniper Elite 5“ inklusive der bewährten Asura-Engine. Mechanisch setzt der Titel auf bekannte Parameter: Ballistik, Trefferzonen und Taktik. Keine grafische Speerspitze für die PS5, aber eine sauber optimierte Performations-Basis mit stabilen Framerates.

„Chained Echoes“ bedient die klassischen JRPG-Mechaniken im 16-Bit-Gewand. Entwickelt von Matthias Linda, überzeugte der Titel Ende 2022 vor allem durch sein rundenbasiertes Kampfsystem mit Überhitzungs-Mechanik und Mecha-Einheiten. Auf der Konsole punktet das Spiel durch verschwindend geringe Ladezeiten und eine präzise Eingabelatenz.

Der dritte Titel im Bunde ist „Wobbly Life“, eine Physik-Sandbox mit Fokus auf Koop-Gameplay. Das Spiel nutzt eine überzeichnete Ragdoll-Physik, die rechnerisch einiges an CPU-Leistung bindet, grafisch aber minimalistisch bleibt.

Solide Substanz ohne Show-Effekt

Die drei Spiele stehen allen Abonnenten der Stufen Essential, Extra und Premium vom 1. September bis zum 5. Oktober 2026 zum Claimen bereit. Bis dahin bleiben die August-Titel (Dying Light 2: Stay Human, Signalis und Big Walk) im Store gesichert.

Das Line-up für September 2026 überzeugt durch inhaltliche Breite statt technischer Imposanz. „Sniper Elite: Resistance“ bietet saubere AA-Mechaniken, Chained Echoes liefert kompromisslose JRPG-Tiefe und Wobbly Life bedient den Party-Sektor. Kein Titel reizt die Custom-GPU der PS5 aus. Ein pragmatisch geschnürtes Paket.