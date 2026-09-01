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PlayStation Plus im September 2026: Vier neue Spiele ab sofort zum Download bereit

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Das PS Plus-Line-up für September 2026 ist da: Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, Chained Echoes und Wobbly Life stehen ab sofort bereit.

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Sony schaltet ab sofort die monatlichen PlayStation Plus Essential-Spiele frei. Neben den drei Standard-Titeln „Sniper Elite: Resistance“, „Chained Echoes“ und „Wobbly“Life erweitert der Publisher das Paket um das hauseigene „MLB The Show 26“.

Das September-Paket steht ab sofort bis zum 5. Oktober 2026 für alle Abonnenten der Stufen Essential, Extra und Premium zur Verfügung. Wer die August-Titel wie „Dying Light 2“ bisher nicht gesichert hat, verliert ab heute den Zugriff darauf.

Bei der Plattformkompatibilität unterscheidet Sony stark: Während „Sniper Elite: Resistance“, Wobbly Life“ und „Chained Echoes“ auch auf der PS4 laufen, beschränkt Sony „MLB The Show 26“ rein auf die PS5.

Die PlayStation Plus-Spiele im Tech-Detail

Rebellions „Sniper Elite: Resistance“ nutzt die bewährte Asura-Engine von „Sniper Elite 5“. Technisch liefert der Titel keine Neuerungen für die PS5-Hardware, garantiert dafür aber stabile Bildraten und bekannte Ballistik-Systeme.

Matthias Lindas „Chained Echoes“ setzt auf ein 16-Bit-Gewand. Die technische Stärke liegt hier auf der Konsole in nicht vorhandenen Ladezeiten und einer präzisen Eingabelatenz im rundenbasierten Kampfsystem.

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„MLB The Show 26“ nutzt die bekannte Engine des Vorjahres. Bessere Beleuchtungseffekte fehlen. Das Spiel läuft in nativen 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Abonnenten erhalten zusätzlich ein In-Game-Bonuspaket für den Diamond-Dynasty-Modus im PlayStation Store.

„Wobbly Life“ beansprucht die CPU durch seine Ragdoll-Physik, stellt den Grafikprozessor der PS5 jedoch vor keinerlei Herausforderung.

Das Line-up bedient inhaltliche Nischen, fordert die Systemressourcen der PlayStation 5 aber zu keiner Zeit. Die Einbindung der hauseigenen Baseball-Lizenz erhöht das Datenvolumen des Abos, bietet aber keinen grafischen Mehrwert.

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FRanz
1. September 2026 12:40

Kann man sagen, da Sniper Elita auf PS Essentials ist, es nie wieder verschwinden wird ?

Also nicht so wie die Extra Games.

Danke.

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Von Siwa Bayek
1. September 2026 08:28

Ich konnte gestern kostenlos von essentiell zur Premium Upgraden aber leider leuft mein essentiell ab, schade das es das zum erstmal so was gibt also so was konnte ruhig ofter geben

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