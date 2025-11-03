PlayStation Plus ist besser, als du denkst – und die Zahlen beweisen es

Wenn man sich im Netz so umsieht, bekommt man schnell den Eindruck, PlayStation Plus sei längst am Ende. „Wieder nur Mittelmaß!“, „Schon wieder Indies!“, „Ich kündige mein Abo!“ – solche Kommentare liest man inzwischen fast monatlich. Doch was, wenn das alles gar nicht stimmt? Was, wenn PlayStation Plus in Wahrheit stabiler, besser und wertvoller ist als je zuvor?

Der YouTuber OliveOcelot hat sich die Mühe gemacht, alle PlayStation Plus Essential-Spiele der letzten vier Jahre zu analysieren, inklusive Metacritic-Scores. Das Ergebnis könnte überraschend sein, denn die Daten zeigen ein ganz anderes Bild, als es die Stimmungslage im Netz vermuten lässt.

Zahlen statt Bauchgefühl

Schauen wir uns die nackten Fakten an: Seit 2022 schwankt die Qualität der monatlichen PlayStation Plus Essential-Spiele kaum. Das Jahr 2022 war mit vier Monaten über einer Durchschnittswertung von 80 Punkten, darunter Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon und Little Nightmares ein Highlight. 2023 fiel leicht ab, aber auch hier gab es mit Dreams, Death’s Door und PGA Tour 2K23 starke Titel.

2024 legte Sony nach. Nur ein einziger Monat fiel unter die 70-Punkte-Marke. Dafür sorgten Spiele wie Dead Space, It Takes Two oder Ghostrunner 2 für Glanzlichter. Und 2025? Laut Analyse liegt das aktuelle Jahr sogar auf Augenhöhe mit dem „goldenen“ 2022 – vier Monate über 80 Punkten, ein Rekordwert seit dem Start der PS5-Ära.

Das klingt nicht nach einem Service, der „immer schlechter“ wird. Ganz im Gegenteil, die objektive Qualität bleibt hoch, und die jüngsten Monate zählen statistisch zu den besten überhaupt.

Die Psychologie der Enttäuschung

Warum also fühlt es sich für viele Spieler trotzdem an, als wäre PlayStation Plus im Sinkflug? Der Grund ist einfach, und menschlich: das Gesetz der diminishing returns. Je mehr hochwertige Spiele man bereits besitzt oder gespielt hat, desto weniger beeindruckt einen ein weiterer „Top-Titel“.

Nachdem im Oktober Alan Wake 2 bei PlayStation Plus landete, rief kaum jemand „Wow!“, weil die meisten es schon durchhaben oder zumindest kennen. Dasselbe gilt für Spiele wie aktuell Stray, Dead Space oder Stardew Valley. Das Problem ist also nicht die Qualität der Auswahl, sondern die abnehmende Neuheit, ein Luxusproblem, könnte man sagen.

Hinzu kommt die sogenannte Subscription Fatigue. Wir sind von Game Pass, Netflix, PS+ Extra und Premium so überflutet, dass selbst ein 85er-Spiel nur noch ein Schulterzucken auslöst. Der Wert bleibt, das Gefühl geht verloren.

Der beste Monat aller Zeiten

Und dann wäre da noch der September 2025 – laut Datenanalyse der beste PlayStation Monat aller Zeiten. Psychonauts 2, Stardew Valley und Viewfinder ergaben zusammen einen Rekorddurchschnitt von 87 Punkten. Drei Hochkaräter, die von der Community kaum gewürdigt wurden, weil Alan Wake 2 nur einen Monat später erschien und sofort alles überstrahlte.

Faktisch aber war dieser September das stärkste Paket, das PlayStation Plus Essential je geliefert hat – stärker als God of War, Persona 5 Strikers oder Tony Hawk in den Jahren zuvor. PlayStation Plus ist heute nicht schlechter, sondern konstanter und qualitativ hochwertiger als je zuvor. Wer nur Essential abonniert, bekommt regelmäßig Top-Spiele im 80er-Bereich zu einem Preis, der im Vergleich zu Einzelkäufen immer noch unschlagbar ist.

Das Gefühl, „es lohnt sich nicht mehr“, hat also weniger mit Sonys Leistung zu tun, sondern mit unserer eigenen Übersättigung. Wir haben zu viel, zu oft, zu schnell bekommen, und merken gar nicht, wie gut wir es eigentlich haben.

Vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder den Controller in die Hand zu nehmen und sich daran zu erinnern, dass gute Spiele nicht schlechter werden, nur weil sie nicht mehr neu sind. Übrigens ist heute die letzte Chance, sich die Oktober-Spiele zu sichern, bevor diese am morgigen Dienstag ausgetauscht werden. Das gilt insbesondere für PS4-Fans, deren Nachschub bereits 2026 endet.