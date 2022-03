PlayStation Plus Jahresabo wieder für 45 EUR Sale

Sony hat noch einmal die Sales Aktion für das PlayStation Plus Jahresabo neu aufgelegt, das sich an alle User richtet, die kein aktives Abo am laufen haben.

Damit könnt ihr PlayStation Plus derzeit für nur 44.99 EUR mitnehmen, also 25 Prozent günstiger als üblich. Das Angebot, welches ab sofort im PlayStation Store zu finden ist, endet am 13. März 2022 um 23:59 Uhr. Dafür bekommt ihr:

Online-Multiplayer mit einer globalen Community von Spielern

24 ausgewählte monatliche Spiele jedes Jahr, die dir zur Verfügung stehen, solange du Mitglied bist

Exklusive Rabatte im PlayStation Store, auch Pre-Order

Exklusive Add-ons und Pakete für deine Lieblingsspiele

100 GB Cloud-Speicher für deine Spielstände

In diesem März sind zum Beispiel mit dabei Ghost of Tsushima Legends, Ark Survival Evolved, Ghostrunner in der Basis-Version, sowie Team Sonic Racing für PS4.

Wie üblich gilt, dass das Abonnement so lange läuft, bis es gekündigt wird, was jederzeit möglich ist. Wenn das Abonnement gekündigt wird, läuft es am Ende des Zeitraums aus, für den man bereits bezahlt hat. Es werden dann keine Zahlungen für die Abonnementgebühren mehr geleistet; bereits bezahlte Gebühren werden jedoch nicht erstattet.

Wer das Abo nicht rechtzeitig kündigt, zahlt im zweiten Jahr automatisch 59.99 EUR für die Verlängerung, vorab erhält man allerdings noch eine Erinnerung von Sony.