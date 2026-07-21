PlayStation Plus Juli: Rise of the Ronin & Avatar jetzt als Spiele-Highlights verfügbar

Sony erweitert das Spieleangebot von PlayStation Plus Extra und Premium im Juli ab sofort um namhafte Schwergewichte.

Das Samurai-Action-RPG „Rise of the Ronin“ von Entwickler Team Ninja führt den Katalog auf der PS5 an. Parallel dazu stößt Ubisofts Open-World-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“ ins Sortiment. Beide Titel fordern durch riesige Welten und komplexe Mechaniken hohe Systemressourcen. Genau diese Gameplay-Dynamik, Grafikdetails und Kampfsysteme entfalten ihre Wirkung erst in Bewegung.

Für Premium-Abonnenten kehren mit „Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy“ sowie „Fahrenheit“ zwei prägende Klassiker der PS2-Ära zurück. Ein Überblick über das aktuelle Line-up liefert das Video oben.