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PlayStation Plus Juli: Rise of the Ronin & Avatar jetzt als Spiele-Highlights verfügbar

Das neue PlayStation Plus Line-up ist da und bringt Rise of the Ronin und Avatar: Frontiers of Pandora auf die PS5. Alle Neuzugänge im Überblick.

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Mark Tomson
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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Sony erweitert das Spieleangebot von PlayStation Plus Extra und Premium im Juli ab sofort um namhafte Schwergewichte.

Das Samurai-Action-RPG „Rise of the Ronin“ von Entwickler Team Ninja führt den Katalog auf der PS5 an. Parallel dazu stößt Ubisofts Open-World-Abenteuer „Avatar: Frontiers of Pandora“ ins Sortiment. Beide Titel fordern durch riesige Welten und komplexe Mechaniken hohe Systemressourcen. Genau diese Gameplay-Dynamik, Grafikdetails und Kampfsysteme entfalten ihre Wirkung erst in Bewegung.

Für Premium-Abonnenten kehren mit „Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy“ sowie „Fahrenheit“ zwei prägende Klassiker der PS2-Ära zurück. Ein Überblick über das aktuelle Line-up liefert das Video oben.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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