PlayStation Plus: Kostenloser Bonus für alle Spieler angekündigt

Sony fährt zum Jahresende noch eine kleine Überraschung aus. Wer am kommenden Wochenende online spielen will, braucht keine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Egal ob PS4 oder PS5 – der Multiplayer ist für alle freigeschaltet. Das Zeitfenster läuft von Samstag, 6. Dezember, 00:01 Uhr bis Sonntag, 7. Dezember, 23:59 Uhr nach lokaler Zeit.

Kostenloses Multiplayer-Wochenende für alle PS4- und PS5-Spieler

Heißt: Ihr habt ziemlich genau 48 Stunden, um eure Multiplayer-Favoriten auszuprobieren, ohne dafür auch nur einen Cent zu zahlen. Vor allem Titel wie ARC Raiders, EA Sports FC 26 oder Battlefield 6 dürften davon profitieren, weil sie naturgemäß vom großen Spielerschwung leben. Wer schon länger mit einem dieser Games liebäugelt, aber unsicher war, ob sich der Einstieg lohnt, bekommt hier eine gute Gelegenheit, ohne Verpflichtung reinzuspielen.

Sony veranstaltet solche Gratis-Wochenenden mehrfach im Jahr. Der Grund liegt auf der Hand. Wenn Leute merken, dass ein bestimmtes Spiel im Multiplayer richtig zieht, steigen die Chancen, dass sie später doch eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft abschließen. Kann man kritisieren, aber am Ende ist es ein typischer Promo-Schachzug der Branche. Und immerhin ist es ein Angebot ohne Haken, also warum nicht mitnehmen?

Kostenlos online spielen – das Multiplayer-Wochenende steht bereit.

Cleveres Timing, aber die Abo-Frage bleibt

Interessant ist der Zeitpunkt. Gerade erst hat Sony das Dezember-Line-up für PlayStation Plus Essential veröffentlicht. Dieses Mal sind gleich fünf Titel dabei, darunter auch kleinere Publikumslieblinge wie LEGO Horizon Adventures. Für alle, die ohnehin überlegen, ob sich PlayStation Plus wieder lohnt, kommt das Gratis-Wochenende also strategisch günstig. Erst kostenlos testen, dann entscheiden, ob’s den Aufpreis wert ist.

Fakt bleibt aber: Multiplayer sollte 2025 eigentlich selbstverständlich sein. Dass wir dafür im Normalfall ein zusätzliches Abo brauchen, wirkt aus Spielerperspektive immer noch fragwürdig. Die Infrastruktur mag Geld kosten, klar, aber dieser Zwangsaufschlag stößt vielen sauer auf. Und jedes kostenlose Wochenende zeigt ziemlich deutlich, dass das Online-Erlebnis auch ohne Abo problemlos funktioniert. Gerüchten zufolge fällt die Multiplayer-Paywall, sobald Microsoft mit der Xbox Next ebenfalls darauf verzichtet.

Mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Solche Aktionen sind selten genug und perfekt geeignet, um mit Freunden ein paar Matches nachzuholen oder neue Games ohne Druck auszuprobieren. Die eigentliche Frage ist aber eine andere: Wenn Sony diese 48 Stunden problemlos kostenlos anbieten kann, warum nicht grundsätzlich?

Wie seht ihr das? Sollte Sony den Online-Zwang endlich streichen oder bleibt das ein Wunschtraum?