PlayStation Plus: Kostenloser Day One-Release wird direkt zum Hit im August

Sony zieht die Hosen stramm und spendiert Allen im August-Line-up von PlayStation Plus Essential einen echten Day-One-Knaller. Statt alter Schinken gibt es „Big Walk, das neue Werk von House House, direkt zum Release ohne Aufpreis.

Ein Gratis-Einstieg zur richtigen Zeit

Dass Sony ein brandneues Indiemodell direkt im günstigsten Essential-Tarif unterbringt, sieht man extrem selten. Meistens landen Day-One-Releases im teureren Extra- oder Premium-Tier. Für „Big Walk“ ist dieser Schritt schlicht lebensnotwendig.

House House schickt uns mit dem Nachfolger zu „Untitled Goose Game“ auf eine riesige Insel. Kein Händchenhalten, keine gewohnten Markierungen. Wer weiterkommen will, muss sich im Koop mit bis zu zwölf Leuten abstimmen und Rätsel lösen.

Das gesamte Gameplay steht und fällt mit der Community. Ohne Mitspieler auf den Servern bringt die beste Mechanik nichts. Der Proximity-Chat ist nicht nur Beiwerk, sondern das Herzstück. Wenn du dich in Höhlen verirrst, verhallt deine Stimme. Wer abgerutscht ist, muss auf Knallersignale oder Tafeln setzen.

Durch die Verfügbarkeit bei PlayStation Plus gibt es von Tag eins an keine Einstiegshürde. Die Lobbys werden voll sein. Die Idee ist clever. Und wer die Reviews auf Metacritic liest, stößt schnell auf das größte Argument für die PlayStation Plus-Veröffentlichung. Das Magazin Gamekult fasst das Erlebnis treffend zusammen:

„Big Walk ist die Art von Spiel, die man sofort nach dem Durchspielen vergessen möchte, nur um die Freude des Entdeckens noch einmal neu zu erleben.“

Jedoch müssen wir mit Einschränkungen leben. Solo-Spieler bleiben komplett außen vor. Ein Matchmaking für zufällige Mitspieler fehlt bewusst, weil das Spiel auf feste Truppen ausgelegt ist. Wer niemanden auf der Freundesliste hat, schaut trotz des Abo-Geschenks in die Röhre.

Perfektes Futter für den Partychat

Der Schritt, ein reines Koop-Experiment ab Tag eins in das Essential-Abo zu werfen, ist der beste Deal seit Langem. Sony liefert genau das, was solche Spiele brauchen: Spieler. Wenn du zwei oder drei Leute im Voicechat hast, musst du das Ding heute runterladen.

Habt ihr schon eure Truppe am Start oder bleibt der Download mangels Mitspielern ungenutzt?