PlayStation Plus – Kostenloses Multiplayer-Wochenende angekündigt

Sony veranstaltet ein weiteres kostenloses Multiplayer-Wochenende auf PlayStation 5 und PS4, womit entsprechende Spiele ohne das Abo genutzt werden können.

Das Wochenende findet vom 12. bis 14. Februar 2022 statt und setzt lediglich einen PSN Account voraus. Die ideale Gelegenheit, um aktuelle Titel wie Rainbow Six Siege, Dying Light 2, GTA Online & Co. auszuprobieren. Auch Fall Guys: Ultimate Knockout ist dabei, die damit den Valentines Day feiern.

Nicht inbegriffen ist der kostenlose Download der monatlichen PlayStation Plus-Spiele, die es nur mit dem kostenpflichtigen Abo zusammen gibt. Dazu gehören in diesem Februar EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition, sowie Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands.

PlayStation Plus-Mitglieder kommen außerdem in den Genuss eines besonderen Angebots für PS5 – die PlayStation Plus Collection . PS5-Besitzer mit PlayStation Plus können sich eine ausgewählte Sammlung an 20 PS4-Spielen kostenlos herunterladen.

Die PlayStation Plus Collection ist ein zusätzlicher Bonus zu den existierenden PS4-Vorteilen, die Mitglieder zu einem Abonnementpreis erhalten – es entstehen keine zusätzlichen Abonnementkosten. Sobald ein Spiel aus der PlayStation Plus Collection eingelöst wurde, ist es so lange spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht.