PlayStation Plus: Kostenloses Upgrade – Killing Floor 3 startet „Operation: Breakout“

Die Nacht ist noch länger geworden für Fans von Killing Floor 3. Mit dem Start von Season Two, „Operation: Breakout“, bringt Tripwire Interactive neue Inhalte, sozusagen ein kostenloses Upgrade für PlayStation Plus-User, das Teil des aktuellen Line-up ist.

Wer dachte, die Gefahr im Dschungel Costa Ricas sei gebannt, wird schnell eines Besseren belehrt. Ein entkommener Feind sorgt für neue Herausforderungen und bringt frischen Nervenkitzel ins Spiel.

Neuer Schauplatz und Missionen für mehr Tiefe

Im Zentrum der Season steht die neue Survival-Map Prison, ein verlassenes Gefängnis tief im Dschungel. Hier treffen Spieler auf die neuen, tödlichen Stalker-Zeds, die gezielt Operatives angreifen, die sich von der Gruppe entfernen.

Die zehn Missionen von „Operation: Breakout“ verknüpfen bekannte Karten mit der neuen Location und fordern taktisches Zusammenspiel, während exklusive Belohnungen wie Spieler-Skins, Waffen-Sticker und XP winken. Die Missionen lassen sich flexibel über das Assignments-Tab auswählen, sodass jeder Operative seinen eigenen Fortschritt gestalten kann.

Frischer Wind durch neue Charaktere und Waffen

Mit DJ Scully kehrt ein beliebter Spezialist zurück. Seine Mischung aus Humor, Erfahrung und vielseitigen Fähigkeiten bringt neuen Drive ins Team. Gleichzeitig wartet die KV Recluse SMG mit umfangreichen Mods auf – von Laser-Sight über den neuen UV Light Underbarrel Mod bis hin zu explosiven Heil-Darts. Damit können Spieler den Kampf gegen Horzine individuell gestalten und neue Strategien ausprobieren.

Die Season Two bietet zudem einen neuen Supply Pass mit 100 Belohnungsstufen, frei oder bezahlt, plus tägliche Herausforderungen und wöchentliche Mutatoren, die für Abwechslung sorgen. Tripwire nutzt das Update auch, um Bugs zu fixen, Performance zu verbessern und Feedback aus der Community umzusetzen, ein wichtiger Schritt für die langfristige Spielbarkeit auf allen Plattformen.

Für Killing Floor 3 im PlayStation Plus-Abo bedeutet das mehr Inhalte, mehr Möglichkeiten und einen direkten Zugriff auf das Update ohne zusätzliche Kosten. Wer die Jagd auf die neuen Zeds noch nicht begonnen hat, findet hier den perfekten Einstieg.