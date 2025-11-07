PlayStation Plus Leak: Rockstar Games katapultiert Blockbuster zurück ins Abo

PlayStation Plus-Abonnenten auf das nächste Highlight blicken. Grand Theft Auto V wird laut Leak ab dem 18. November 2025 wieder im PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog verfügbar sein. Ein Comeback, das die Community nicht überraschen dürfte, aber dennoch einige Fragen aufwirft.

Ein Klassiker kehrt zurück

GTA V ist kein unbekannter Titel bei PlayStation Plus. Bereits im Dezember 2023 und erneut im November 2024 war der Rockstar-Hit im Abo verfügbar. Für viele Spieler bedeutet die Rückkehr eine Gelegenheit, die neueste PS5-Version mit verbessertem Handling, schnelleren Ladezeiten und einigen technischen Anpassungen nachzuholen, oder einfach noch einmal in Los Santos abzutauchen.

Interessant ist, dass die Verfügbarkeit wahrscheinlich wieder zeitlich begrenzt sein wird, ähnlich wie bei den vorherigen Auftritten der Rockstar-Titel im PlayStation Plus-Programm. Wer also noch nicht zugeschlagen hat, sollte den Kalender im Blick behalten.

Für Neueinsteiger ist es eine günstige Gelegenheit, einen der einflussreichsten Open-World-Titel der letzten Dekade zu erleben, ohne ihn voll bezahlen zu müssen. Für Veteranen hingegen bietet die Rückkehr Anlass, die eigenen Skills in GTA Online zu testen oder die Story erneut zu erleben, dieses Mal vielleicht mit dem Wissen um alle versteckten Easter Eggs und kleinen Details, die einem beim ersten Durchgang entgangen sind.

PlayStation Plus setzt mit solchen Rückkehrern bewusst auf Titel, die auch Jahre nach Release noch Relevanz besitzen. GTA V zeigt, wie langlebig manche Spiele sind, und gleichzeitig, wie PlayStation Plus versucht, den Wert seines Katalogs zu unterstreichen.

Ein Vorgeschmack auf den Rest

Der Rest der November-Auswahl für PlayStation Plus Extra und Premium ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Ankündigung am Mittwoch, den 12. November 2025, wenn Sony traditionell die kommenden Spiele präsentiert.

Abschließend bleibt die Frage: Setzt Sony in Zukunft verstärkt auf bewährte Klassiker oder wird es auch frische Highlights im PlayStation Plus Katalog geben? Für Spieler bedeutet das Comeback von GTA V jedenfalls erst einmal Unterhaltung auf hohem Niveau und einen Vorgeschmack auf GTA 6 in 2026.