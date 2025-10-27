PlayStation Plus: Leak verrät Hauptspiel für November – ein Fanliebling kehrt zurück

Es scheint, als würde Sony im November auf Nostalgie setzen: Laut dem bekannten Leaker Billbil-kun soll das gefeierte Stray das Hauptspiel im kommenden PlayStation Plus Essential-Line-up werden. Damit kehrt eines der beliebtesten Indie-Spiele der letzten Jahre zurück, diesmal für alle Abonnenten, egal ob Essential, Extra oder Premium.

Stray erschien ursprünglich im Sommer 2022 und wurde sofort zu einem Hit, nicht nur wegen seiner ungewöhnlichen Hauptfigur – einer streunenden Katze in einer verfallenen Cyberpunk-Stadt –, sondern auch wegen seiner melancholischen Atmosphäre und cleveren Erzählweise. Viele dürften das Spiel damals schon über PS Plus Extra ausprobiert haben, als es dort direkt zum Launch verfügbar war. Nun gibt es offenbar eine zweite Chance für alle, die es verpasst haben.

Was der Leak über Sonys Strategie verrät

Dass Stray erneut ins Abo zurückkehrt, könnte mehr sein als nur ein Geschenk an Fans: Sony scheint zunehmend auf bewährte Spiele zu setzen, die in der Community stark verankert sind. Für PlayStation Plus ist das ein logischer Schritt, denn bekannte Titel erhöhen die Bindung, während neue oder kleinere Spiele in den höheren Tiers zusätzlichen Mehrwert schaffen.

Interessant ist auch der Zeitpunkt. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Feiertagsverkäufe stehen bevor, und Sony dürfte ein gesteigertes Interesse daran haben, die Abozahlen zu stabilisieren. Ein emotionales, visuell beeindruckendes Spiel wie Stray spricht dabei ein breites Publikum an – von Core-Gamern bis zu Gelegenheitsspielern.

Und was ist mit den anderen Spielen?

Der Leaker konnte bislang keine Informationen zu den beiden weiteren PlayStation Plus-Spielen nennen, doch die offizielle Ankündigung wird für Mittwoch erwartet. Erfahrungsgemäß dürften es wieder Titel sein, die verschiedene Zielgruppen abdecken, von Action bis Indie. Für später in diesem Jahr hat Bandai Namco außerdem noch einen richtigen Classic-Banger.

Bleibt die Frage: Reicht ein bekanntes Spiel wie Stray, um PlayStation Plus im November interessant zu machen? Oder wünschen sich Spieler mehr frische Inhalte statt Wiederholungen? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.