PlayStation Plus: Letzter Höhepunkt der Days of Play 2025 verfügbar

Mit dem Ende der diesjährigen Days of Play beendet Sony nicht nur zwei Wochen voller Rabatte und Boni, sondern liefert auch ein letztes Zusatzspiel für PS Plus-Mitglieder: Grand Theft Auto III – The Definitive Edition ist ab sofort erhältlich. Verfügbar ist die Standalone-Version sowohl für PS4 als auch für PS5 – und zwar erstmals im Rahmen eines PS Plus-Abos.

GTA III – Klassiker im neuen Gewand

Dass GTA III Geschichte geschrieben hat, ist unbestritten. Die Neuauflage ist Teil der bereits bekannten Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die auch Vice City und San Andreas enthält. Der Unterschied: GTA III erscheint jetzt erstmals als eigenständige Version über PlayStation Plus – also ohne den Rest der Trilogie.

Spieler dürfen sich auf überarbeitete Grafik mit verbesserter Beleuchtung, hochauflösenden Texturen und modernen Steuerungsoptionen freuen. Die Sichtweite wurde erweitert, die Umgebungen wirken lebendiger – auch wenn sich die technische Umsetzung der Trilogie bei Release nicht nur Freunde gemacht hat. Zumindest funktional läuft die Definitive Edition inzwischen stabil, große Patches haben die gröbsten Probleme beseitigt.

Letzte Chance auf Rabatt

Dies ist zugleich die letzte Chanche auf den verlockenden Rabatt für PlayStation Plus-Mitgliedschaften, der viele zum Upgrade bewegen dürfte. Wer bereits eine Essential- oder Extra-Mitgliedschaft besitzt und auf die höchste Stufe, also Premium/Deluxe, wechseln möchte, kann sich über einen satten Nachlass von 33 % freuen.

Dieses Angebot macht es besonders attraktiv, die zusätzlichen Vorteile der Premium-Stufe kennenzulernen – darunter den Zugang zu einer umfangreichen Klassiker-Bibliothek, zeitlich begrenzte Spiele-Testversionen und Cloud-Streaming für ausgewählte Titel. Für Gamer, die schon länger mit einem Upgrade liebäugeln, bietet sich hier die perfekte Gelegenheit, die Vorteile der erweiterten Features zu einem deutlich reduzierten Preis zu genießen und das Maximum aus ihrer PlayStation-Erfahrung herauszuholen.

Die Days of Play enden offiziell am 11. Juni, also am morgigen Mittwoch.

Was haltet ihr von der GTA-3-Zugabe? Ist das ein gelungener Abschluss der Days of Play oder hättet ihr euch etwas Frischeres gewünscht? Diskutiert gerne mit.