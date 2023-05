PlayStation Plus Line-Up im Mai geändert, 36 Titel fallen weg

Erst in dieser Woche hat Sony das neue PlayStation Plus Line-Up für die Stufen Extra und Premium vorgestellt, da gibt es schon wieder eine Änderung daran. Außerdem fallen in den nächsten Tagen jede Menge Titel weg.

Betroffen waren zunächst Soundfall (PS5, PS4) und Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4), die beide ohne nennenswerten Grund gestrichen wurden. Kurz darauf wurde Story of Seasons: Friends of Mineral Town wieder hinzugefügt, während es Soundfall nur in Asien und Japan geben wird.

Sony merkt hierzu an:

„Soundfall wird als Teil des Spielekatalogs nur in den Regionen Japan und Asien verfügbar sein, in denen PlayStation Plus Extra und Premium/Deluxe angeboten werden. Dieser Beitrag wurde aktualisiert, um dies widerzuspiegeln.“

Warum der Titel nur dort bei PlayStation Plus verfügbar sein kann, ist nicht bekannt. Damit verringert sich das Line-Up hierzulande immerhin um einen ganzen Titel. Nicht ausgeschlossen ist, dass Soundfall irgendwann auch mal hierzulande folgen wird.

Soundfall ist musikbasierter Dungeon-Crawler, der Shooter-Action mit rhythmischem Gameplay kombiniert. Je näher man seine Aktionen an den Rhythmus des Soundtracks anpasst, desto mächtiger wird man, schaltet mächtige neue Fähigkeiten frei und erkundet Symphonia, um unglaubliche musikbasierte Waffen zu entdecken.

Über 30 Spiele fallen zusätzlich bei PlayStation Plus weg

Mit dem Update von PlayStation Plus Extra / Premium am 16. Mai fallen zudem zahlreiche weitere Titel aus dem Line-Up heraus, wie hier schon berichtet. Dazu gehört auch das beliebte Marvel’s Spider-Man.

Da die Titel bei PlayStation Plus Extra und Premium auch danach nicht mehr gespielt werden können, ist dies die letzte Chance, um zumindest einen Blick darauf werfen zu können. Zu diesen zählen:

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Graveyard Keeper

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Tour De France 2021

Injustice 2

LEGO Harry Potter Collection

Batman: Return to Arkham

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Remastered

Shenmue 3

The Wonderful 101: Remastered

Marvel’s Spider-Man

Resident Evil

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs ATV All Out

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!

Left Alive Day One Edition

NBA 2K Playgrounds 2

FlatOut4 – Total Insanity

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2023 Redux

Last Day of June

Virginia – The Game

Dreamfall Chapters

STAR OCEAN First Departure R

Balan Wonderworld

Kona

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Welche Titel bei PlayStation Plus Extra / Premium im Mai dazu stoßen, verraten wir hier. Der Monat lohnt sich dabei seit langem mal wieder so richtig.