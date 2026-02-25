PlayStation Plus März 2026: Bekannte Marken und ein Bonus im Lineup

Ab dem 3. März 2026 erweitert Sony das Angebot von PlayStation Plus um vier neue Titel. Mit dabei sind etablierte Marken wie Monster Hunter Rise und The Elder Scrolls Online: Gold Road sowie Sport- und Indie-Ansätze.

Die Auswahl zeigt erneut die Strategie von Sony, auf starke Marken und breit aufgestellte Genres zu setzen, statt auf kurzfristige Überraschungen. Das sorgt für Wiedererkennungswert, garantiert aber nicht automatisch ein rundes Gesamtpaket.

Starke Marken treiben das März-Lineup an

Mit Monster Hunter Rise kommt ein Titel ins Abo, der technisch auf der letzten Konsolengeneration gewachsen ist. Die Jagd-Mechanik bleibt der Kern, inkl. Material sammeln, Ausrüstung verbessern und sich durch größere Monster kämpfen. Wer eine aktuelle Grafik erwartet, wird eher nüchtern auf die Performance schauen.

Auch The Elder Scrolls Online: Gold Road bringt ein großes Paket mit. Die Collection umfasst zahlreiche Zonen und Erweiterungen, allerdings nicht den kompletten Content aus laufenden Service-Pässen. Das MMO bleibt ein langfristiges Systemspiel, das von Updates lebt.

Zwischen Sport, Simulation und Sandbox

PGA Tour 2K25 adressiert die Sportfraktion, kommt nach dem vorherigen Leak aber nicht überraschend. Die Karriere-Mechanik wurde erweitert, Turniere wie die PGA Championship oder die U.S. Open sind integriert, ebenso stärkere Anpassungsoptionen. Der Multiplayer funktioniert plattformübergreifend, was im Sportgenre mittlerweile Standard ist.

Mit Slime Rancher 2 setzt Sony auf ein entspannteres Gegenprogramm. Die Mischung aus Farm-Simulation und First-Person-Erkundung punktet mit einer klaren Progressionsschleife. Neue Biome, neue Kreaturen und Ausbauoptionen motivieren über längere Zeit. Technisch ist der Titel solide, aber nicht spektakulär. Das passt zum Konzept: Gameplay vor Grafikshow.

Bonus: Discord Nitro als Zusatz für Mitglieder

Ein netter Zusatz bleibt die Kooperation mit Discord. Essential- und Extra-Mitglieder erhalten einen Monat Zugriff auf Discord Nitro, Premium-Mitglieder sogar drei Monate. Das Angebot gilt zeitlich begrenzt und erfordert eine aktive Mitgliedschaft.

Für viele Spieler ist das ein praktischer Mehrwert, auch wenn es keinen direkten Einfluss auf das Spielerlebnis innerhalb der Titel hat. Es wirkt eher wie ein Service-Bonus als ein echter Spiele-Mehrwert, aber genau solche Extras erhöhen die wahrgenommene Wertigkeit des Abos.

Das PlayStation-Plus-Lineup im März 2026 liefert solide Qualität ohne große Überraschung. Starke Marken wie Monster Hunter Rise und ESO sichern Reichweite, während kleinere Titel für Abwechslung sorgen. Auf der Minus-Seite fehlt ein echter Aufreger oder ein aktueller AAA-Blockbuster. Wer die Titel noch nicht besitzt, bekommt ein gutes Paket. Wer sie bereits gespielt hat, sieht eher eine Wiederholung als einen Kaufgrund.