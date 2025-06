PlayStation Plus – Nächste Preiserhöhung voraus? „Dynamisch“ ist das neue „unausweichlich“

Man muss es Sony lassen: Die Kommunikation sitzt. Statt von weiteren Preiserhöhungen zu sprechen, nennt man es lieber „dynamische Preisstrategie“ – das klingt nach Start-up und Fortschritt, nicht nach schrumpfendem Bankkonto. Faktisch aber bedeutet es genau das: Wer PlayStation Plus abonniert hat, sollte sich besser daran gewöhnen, dass die Preise nicht lange stabil bleiben.

Im aktuellen Business-Segment-Meeting von Sony gab CEO Hideaki Nishino Einblicke in die Entwicklungen rund um den Abo-Dienst. Besonders stolz ist man darauf, dass immer mehr Nutzer zu den höheren PlayStation Plus-Stufen greifen. 2022 waren es noch 30 % (17 % Premium, 13 % Extra), 2024 bereits 38 % (22 % Premium, 16 % Extra). Und das, wohlgemerkt, nach den globalen Preissteigerungen aus dem vergangenen Geschäftsjahr.

„Dynamisch“ heißt nicht unbedingt günstiger

Nishino erklärte in einem begleitenden Fireside-Video ganz offen: Die Preisanpassungen seien nicht nur nötig wegen Wechselkursen oder Inflation, sondern auch, um die steigende Qualität und den wachsenden Umfang der Inhalte zu reflektieren. Das klingt erstmal plausibel – ist aber wenig konkret. „Wir werden unsere Preisstrategie weiterhin dynamisch anpassen, um den Mehrwert zu reflektieren und unsere Profitabilität zu maximieren.“

Mit anderen Worten: Wenn ihr dachtet, das war’s mit den Erhöhungen – nope. Sony hält sich bewusst alle Türen offen. Das Wort „dynamisch“ ist hier eine elegante Umschreibung für „wenn wir denken, dass wir mehr verlangen können, dann tun wir das auch“. Klingt natürlich freundlicher.

Profitabilität ist kein Schimpfwort – aber spürbarer Mehrwert wäre nett

Aus Sonys Sicht macht das alles Sinn: Ein wachsender Teil der Spieler zahlt mehr, also gibt es keinen Grund, an der Richtung etwas zu ändern. Nur: Die Kritik, dass der wahrgenommene Mehrwert hinter der Preisentwicklung zurückbleibt, reißt nicht ab. Zwar schwankt das monatliche Line-up wie ein Laune-abhängiger Algorithmus, aber von einem verlässlichen Strom an Hochkarätern oder gar Day-One-Releases kann man weiterhin genauso träumen wie von Half-Life 3.

Gerade PlayStation Plus Premium enttäuschte viele Nutzer durch dürftige Klassiker-Auswahl und Features, die eher nach Beta als nach Premium wirken. Wer also immer noch auf echten Mehrwert hofft, könnte bei der nächsten „dynamischen Anpassung“ das Abo ganz dynamisch kündigen.

