PlayStation Plus – Neuer Glitch macht Premium-Stufe deutlich günstiger

Den ersten Glitch zum neuen PlayStation Plus hatte Sony umgehend geschlossen. Inzwischen hat man einen neuen Weg gefunden, wie man günstiger an die neue Premium-Stufe kommt, auch wenn dafür einige Investitionen notwendig sind.

Wie schon beim ersten Glitch muss man dafür einfach die reguläre PlayStation Plus Essential Stufe stapeln, soweit oder so günstig es geht und über mehrere Jahre im Voraus. Über Voucher Code Re-Seller geht das zum Beispiel immer noch günstiger als PlayStation Plus regulär kostet.

Hat man PlayStation Plus Essential dann für drei Jahre oder länger im Voraus gebucht und entscheidet sich erst dann für ein Upgrade auf die Premium-Stufe, das in den USA derzeit 150 Dollar kostet, wird dieses Upgrade auf die gesamte Laufzeit angerechnet, womit sich dann ein enormer Sparvorteil ergeben kann, als wenn man jedes Jahr 120 Dollar / EUR für PlayStation Plus Premium hinlegen muss.

Unklar ist, ob dies von Sony so beabsichtigt ist oder man diesen Glitch, wenn es denn einer ist, in Kürze wieder geschlossen wird. Auch ist nicht auszuschließen, dass Sony das Abo einfach annulliert oder sogar den PSN-Account sperrt, wenn man Voucher Codes von Re-Sellern einsetzt, die nicht autorisiert waren, diese zu verkaufen. Alles schon vorgekommen. Wer allerdings direkt über den PlayStation Store zuschlägt, dürfte keine Probleme damit bekommen.

Neues PlayStation Plus Feature

Mit dem Start des neuen PlayStation Plus am gestrigen Montag haben die User auch ein weiteres Feature aufgedeckt, das eine nette Ergänzung darstellt.

Hat man nämlich bestimmte Titel auf seiner Wunschliste gespeichert und diese finden den Weg in das PlayStation Plus Line-Up, wird man jetzt über die Verfügbarkeit benachrichtigt, sogar auf dem Smartphone, wenn man die offizielle PlayStation App nutzt. Dieses Feature gab es bislang für Neuerscheinungen oder wenn diese in eine Sales Aktion mit eingeflossen sind.

Hierzulande startet das neue PlayStation Plus am 23. Juni 2022.