PlayStation Plus Oktober 2025 dreht richtig auf: Alan Wake 2, Naughty Dog-Highlight & mehr

PlayStation Plus legt im Oktober 2025 nach: Mit Alan Wake 2, Goat Simulator 3, Cocoon und The Last of Us Part II Remastered ist für jeden Geschmack was dabei.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Der Oktober wird für PlayStation Plus-Abonnenten alles andere als langweilig. Sony liefert eine Mischung aus Horror, Indie-Kunst und Kultklassikern, die sich sehen lassen kann, und das pünktlich zur Gruselsaison.

Monatsgames: Horror trifft Chaosziege

Am 7. Oktober stehen die Essential-Titel bereit. Ganz vorne dabei: Alan Wake 2, das wohl stimmungsvollste Horrorspiel der letzten Jahre, das zuvor geleakt wurde. Wer also Lust hat, sich mit Taschenlampe und Albträumen durch düstere Wälder zu schlagen, bekommt hier den perfekten Einstieg in den Herbst.

Dazu gesellen sich Goat Simulator 3, ein absurder Sandbox-Spaß, und das Puzzle-Adventure Cocoon. Während Alan Wake 2 klar die Headliner-Rolle übernimmt, sind die beiden anderen Games willkommene Abwechslungen für alle, die lieber knobeln oder Chaos anrichten.

The Last of Us Part II Remastered im Katalog

Passend zum jährlichen „The Last of Us Day“ landet ab sofort The Last of Us Part II im Game Catalog von PlayStation Plus Extra und Premium. Für PS5-Spieler gibt’s direkt die Remastered-Version mit dem neuen Roguelike-Modus No Return. Das ist nicht nur ein nettes Add-on, sondern eine willkommene Möglichkeit, Ellies und Abbys Reise auch abseits der Story neu zu erleben.

Auch die Classics Collection wächst. Mit Tekken 3 (PS1) und Soulcalibur 3 (PS2) kommen zwei Fighting-Legenden zurück, eine ideale Gelegenheit, die alten Rivalitäten aufzufrischen. Zusätzlich angekündigt: Tomb Raider Anniversary von der PS2, das gegen Jahresende folgt. Gerade diese Mischung aus Nostalgie und Zugänglichkeit macht die Classics-Sektion spannend.

Selten hat PlayStation Plus in so kurzer Zeit so viele Zielgruppen abgedeckt: Horror-Fans, Retro-Liebhaber und Action-Spieler kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Klar, nicht jeder wird jedes Spiel anfassen, aber das Gesamtpaket zeigt, dass Sony verstanden hat, wie man Vielfalt sinnvoll kombiniert.

