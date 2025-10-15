PlayStation Plus Oktober 2025 Leak: Horror, Nostalgie und PS5 First-Party Highlight

Der Oktober wird für PlayStation-Spieler richtig spannend, und gruselig. Erste Leaks zum PlayStation Plus-Katalog 2025 zeigen eine Mischung aus Horror, Story-Erlebnissen und echten Klassikern. Für Abonnenten von Extra und Premium stehen einige namhafte Titel auf der Liste, darunter PS5-Exklusives, das schon jetzt die Vorfreude auf Halloween anheizt.

PS Plus Extra: Horror und moderne Klassiker

Das Highlight für Extra-Abonnenten ist ohne Frage Silent Hill 2, das exklusiv für die PS5 erscheint. Der Survival-Horror-Klassiker kehrt überarbeitet zurück und verspricht ein intensives Spielerlebnis für Fans düsterer Geschichten.

Aber das ist noch nicht alles. Until Dawn (2024), die remasterte Version des Horror-Abenteuers von Ballistic Moon, wird ebenfalls Teil des PS Plus Extra-Angebots. Das Spiel erschien ursprünglich im Oktober 2024 für PC und PS5 und punktet mit modernisierten Grafiken, einer spannenden Story und bekannten Entscheidungsmechaniken.

Abgerundet wird das Angebot durch As Dusk Falls (unser Review), ein narratives Abenteuer, das ursprünglich Xbox-exklusiv war, und V Rising, ein Action-Survival-Spiel mit Vampir-Setting. Beide Titel sind auf PS5 spielbar und bringen frischen Wind in das Line-up.

PS Plus Premium: Klassiker für Nostalgiker

Für Premium-Abonnenten stehen echte Klassiker auf dem Plan. Bestätigt sind Tekken 3 und Tomb Raider Anniversary. Tekken 3, der legendäre Prügelspiel-Klassiker von der ersten PlayStation, sorgt für Kampfaction pur, während Tomb Raider Anniversary Lara Croft in modernisierter Form zurückbringt.

Diese Titel bieten nicht nur Nostalgie, sondern auch ein solides Fundament für Spieler, die Klassiker wiederentdecken oder nachholen wollen. Ein starker Move von Sony, um das Premium-Angebot weiter zu profilieren.

Der Leak zeigt, dass Sony im Oktober 2025 den Fokus auf Horror, Storytelling und nostalgische Highlights legt. Für Extra-Abonnenten ist es ein Horror-Fest mit Silent Hill 2 und Until Dawn 2024, während Premium-Abonnenten Tekken 3 und Tomb Raider Anniversary genießen können. Wer auf Horror und Klassiker steht, kann sich diesen Monat auf jeden Fall freuen.

Verfügbarkeit: Ab 21. Oktober 2025 werden die Titel im PS Plus-Katalog erscheinen. Offizielle Bestätigungen und mögliche weitere Spiele folgen voraussichtlich noch am 15. Oktober 17:30 Uhr.