PlayStation Plus Oktober 2025: Mystery, Chaos und neue Welten

PlayStation Plus sorgt auch im Oktober wieder für Abwechslung auf PS4 und PS5. Vom 7. Oktober bis zum 3. November haben Mitglieder Zugriff auf drei ganz unterschiedliche Titel: den psychologischen Horror Alan Wake 2, das absurde Chaos von Goat Simulator 3 und das clevere Puzzle-Abenteuer Cocoon.

Wer auf neue Spielerlebnisse steht, bekommt also diesmal ein sehr diverses Line-up – von Spannung über Chaos bis zu Kopfzerbrechen.

Alan Wake 2: Horror mit doppelter Perspektive

Remedy Entertainment meldet sich mit dem Top-Release in diesem Monat zurück. In Alan Wake 2 wird eine kleine Mordermittlung zu einem Alptraum zwischen zwei Welten. Spieler wechseln zwischen dem bekannten Alan Wake und der neuen Ermittlerin Saga Anderson. Während Wake im düsteren, übernatürlichen Urban Nightmare ums Überleben kämpft, erkundet Anderson die idyllische, aber nicht weniger gefährliche Natur des Pazifischen Nordwestens.

Licht ist hier nicht nur ein Stilmittel, sondern echte Waffe und Schutzschild zugleich, und begrenzte Ressourcen machen das Spiel zu einem echten Survival-Horror-Erlebnis. Wer den ersten Teil mochte, wird den erzählerischen Tiefgang und die duale Perspektive zu schätzen wissen.

Goat Simulator 3: Chaos mit Freunden

Auf der anderen Seite des Spektrums erwartet uns Goat Simulator 3. Pilgor, die kultige Ziege, ist zurück, jetzt mit einer ganzen Herde, die man solo oder im Co-op mit bis zu drei Freunden steuern kann. Das Spiel lebt vom reinen, absurden Chaos: Kopfstöße, Zerstörung, Mini-Games und jede Menge Unsinn.

Wer mal einfach den Alltag hinter sich lassen und ein paar Stunden albernen Spaß haben will, findet hier genau das Richtige. Ein bisschen zerstörerischer Wahnsinn kann manchmal genau das sein, was PlayStation Plus braucht, um die Balance zwischen ernsten und spaßigen Spielen zu halten.

Cocoon: Kniffliges Kopfkino

Für Puzzle-Fans bietet Cocoon einen ungewöhnlichen Ansatz. Jeppe Carlsen, bekannt durch Limbo und Inside, lässt Spieler Welten innerhalb von Orbs manipulieren. Diese kleinen Universen tragen Fähigkeiten, die sich kombinieren lassen, um komplexe Rätsel zu lösen.

Die Spielwelt ist facettenreich: von industriellen Strukturen bis zu organischen Höhlenlandschaften. Wer gern logisch denkt und mit cleveren Mechaniken experimentiert, wird in Cocoon tief eintauchen – und vermutlich einige Zeit in den Rätseln verlieren, bevor alles zusammenpasst.

Der Oktober beweist, wie unterschiedlich PlayStation Plus sein kann: Horror, Chaos, Rätselspaß – alles in einem Monat. Spieler können frei entscheiden, welche Richtung sie einschlagen. Wer wagt sich zuerst in den Albtraum von Bright Falls, wer lässt die Ziegen los, und wer tüftelt an den Orbs?