PlayStation Plus Oktober 2025: Neues Line-up ist da – diese Spiele verlassen bald das Abo

Der Oktober ist bei PlayStation Plus gestartet, und das neue Game-Katalog-Line-up liefert genau das, was viele Spieler im Herbst erwarten: Horror, Action und ungewöhnliche RPGs. Gleichzeitig heißt es Abschied nehmen: Einige beliebte Titel verlassen das Abo bereits im November.

Horror, Drama und RPG: Das neue Line-up

An der Spitze steht das Silent Hill 2-Remake für PS5. James Sunderland kehrt in das nebelverhangene Städtchen zurück, das von Albträumen und Monstern bevölkert ist. Die Neuauflage punktet mit moderner Grafik, atmosphärischem Sound und psychologischem Horror, der selbst Veteranen überrascht.

Ebenfalls neu auf PS5: Until Dawn. Acht Freunde in einer abgelegenen Berghütte, jede Entscheidung kann Leben oder Tod bedeuten. Das Slasher-Horror-Spiel wurde für die aktuelle Hardware überarbeitet, läuft flüssiger und intensiviert die bekannten Schockmomente.

V Rising bringt Vampir-Survival-Action ins PlayStation-Universum. Baue dein Schloss, sammle Blut, kämpfe gegen Feinde oder andere Spieler. Ob solo, im Koop oder PvP – das Spiel erlaubt völlige Freiheit, während du deine Vampirmacht ausbaust.

Für Fans von japanischen RPGs bietet Yakuza: Like a Dragon eine frische Mischung aus Drama, Humor und taktischen Kämpfen. Ichiban Kasuga und seine bunt zusammengewürfelte Crew kämpfen sich durch Yokohama, nutzen alles vom Baseballschläger bis zum Regenschirm und erleben eine Story voller Verrat und überraschender Wendungen.

Premium-Abonnenten dürfen sich zudem über Tekken 3 freuen, das mit modernem Up-Rendering, Rewind-Funktion und Speicherständen zurückkehrt. Ein Klassiker, der dank exklusiver Intros und Enden auch heute noch Spaß macht.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus im November

Mit dem Start des Oktober-Line-ups verabschieden sich einige bekannte Titel aus dem PlayStation Plus Abo:

Battlefield V

Digimon Survive

Travis Strikes Again: No More Heroes

Synapse

Daedalus: The Awakening of Golden Jazz

Like a Dragon: Ishin

Football Manager 2024 Console

Wer eines dieser Spiele noch nicht gespielt hat, sollte sich beeilen, bevor sie aus dem Game Catalog verschwinden.