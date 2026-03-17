PlayStation Plus: PlayStation Portal pusht Monetarisierung der Core-Gamer

Sony konzentriert sich verstärkt auf die Monetarisierung seiner Kern-Zielgruppe, um steigende Hardware-Kosten abzufedern. Aktuelle Daten zum PlayStation Portal und den PlayStation Plus-Nutzerzahlen belegen den Erfolg dieser Strategie.

Cloud-Streaming belebt Hardware-Nutzung

Seit der Einführung des Cloud-Streaming für PlayStation Portal verzeichnet Sony einen signifikanten Anstieg der Nutzung. Laut Takuro Fushimi, Produktverantwortlicher bei Sony, stieg die Nutzungsdauer des Handheld-Zubehörs im Vergleich zum Vorjahr um 162 %. Diese Entwicklung ist eng mit dem Abonnement-Modell verknüpft: Die Streaming-Funktion setzt eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Premium voraus.

Die Statistik verdeutlicht das Ausgabeverhalten der sogenannten Power-User. Während in den USA etwa 7 % der PS5-Besitzer ein PlayStation Portal erworben haben, sind 50 % dieser Käufer gleichzeitig Abonnenten der teuersten Service-Stufe, PlayStation Plus Premium. Damit gelingt es Sony, den Umsatz pro Kunde deutlich zu steigern, ohne die Basis der Hardware-Besitzer zwingend erweitern zu müssen.

Strategischer Wandel im Vergleich zur PS4-Ära

Im direkten Vergleich zur PlayStation 4 zeigt sich ein struktureller Wandel im Ökosystem. Für die Vorgängerkonsole existierten weder ein vergleichbares Peripheriegerät noch eine vergleichbare Premium-Abo-Stufe. Die aktuelle Strategie zielt darauf ab, die Profitabilität durch zusätzliche Hardware-Anreize und höherwertige Dienstleistungen zu sichern. Trotz der Kritik an steigenden Preisen deutet die hohe Akzeptanz der Streaming-Features darauf hin, dass die Zielgruppe bereit ist, für den funktionalen Mehrwert zu zahlen.

Die Strategie geht auf: PlayStation Portal fungiert als Katalysator für das PlayStation Plus-Premium-Abo. Sony kompensiert damit volatile Hardware-Margen durch stabilere Service-Umsätze. Für Nutzer bedeutet dies eine stärkere Bindung an das High-End-Abo, wenn sie die Mobilitäts-Features ihrer Konsole voll ausschöpfen wollen.

Seit heute ist eine neue Firmware für das PlayStation Portal verfügbar. Damit sind nun auch High-Quality-Streams in 1080p möglich. Dies zeigt, dass Sony massiv in die Serverinfrastruktur investiert hat.