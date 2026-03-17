PlayStation Plus: PlayStation Portal pusht Monetarisierung der Core-Gamer

Sony konzentriert sich verstärkt auf die Monetarisierung seiner Kern-Zielgruppe, um steigende Hardware-Kosten abzufedern. Aktuelle Daten zum PlayStation Portal und den PlayStation Plus-Nutzerzahlen belegen den Erfolg dieser Strategie.
Cloud-Streaming belebt Hardware-Nutzung
Seit der Einführung des Cloud-Streaming für PlayStation Portal verzeichnet Sony einen signifikanten Anstieg der Nutzung. Laut Takuro Fushimi, Produktverantwortlicher bei Sony, stieg die Nutzungsdauer des Handheld-Zubehörs im Vergleich zum Vorjahr um 162 %. Diese Entwicklung ist eng mit dem Abonnement-Modell verknüpft: Die Streaming-Funktion setzt eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Premium voraus.
Die Statistik verdeutlicht das Ausgabeverhalten der sogenannten Power-User. Während in den USA etwa 7 % der PS5-Besitzer ein PlayStation Portal erworben haben, sind 50 % dieser Käufer gleichzeitig Abonnenten der teuersten Service-Stufe, PlayStation Plus Premium. Damit gelingt es Sony, den Umsatz pro Kunde deutlich zu steigern, ohne die Basis der Hardware-Besitzer zwingend erweitern zu müssen.
Strategischer Wandel im Vergleich zur PS4-Ära
Im direkten Vergleich zur PlayStation 4 zeigt sich ein struktureller Wandel im Ökosystem. Für die Vorgängerkonsole existierten weder ein vergleichbares Peripheriegerät noch eine vergleichbare Premium-Abo-Stufe. Die aktuelle Strategie zielt darauf ab, die Profitabilität durch zusätzliche Hardware-Anreize und höherwertige Dienstleistungen zu sichern. Trotz der Kritik an steigenden Preisen deutet die hohe Akzeptanz der Streaming-Features darauf hin, dass die Zielgruppe bereit ist, für den funktionalen Mehrwert zu zahlen.
Die Strategie geht auf: PlayStation Portal fungiert als Katalysator für das PlayStation Plus-Premium-Abo. Sony kompensiert damit volatile Hardware-Margen durch stabilere Service-Umsätze. Für Nutzer bedeutet dies eine stärkere Bindung an das High-End-Abo, wenn sie die Mobilitäts-Features ihrer Konsole voll ausschöpfen wollen.
Seit heute ist eine neue Firmware für das PlayStation Portal verfügbar. Damit sind nun auch High-Quality-Streams in 1080p möglich. Dies zeigt, dass Sony massiv in die Serverinfrastruktur investiert hat.
Also ich könnte mir vorstellen das genau andersherum ist nicht die Power user sondern die casuals
Die Erklärung
Da die Hardware preise auch in mobile(Smartphones) markt gestiegen sind und die mindestensanforderung für gatcha spiele gestiegen sind wie genshin impact,honkai star rail oder wurthing waves (ok für wuwa wahren die anforderung immer hoch), dann ist es eventuell günstiger für manche eine portal zu holen und ps plus Premium um die spiele weiter spielen zu können. Z.b meine Frau spielt honkai, langsam kommt ihr Smartphone mit snapdragon 880 und 6gb ram an die grenzen. Für Leute wie sie ist die portal optimal
Und das für ~170€ , bei manchen Spielen wie shootern ist cloud wegen dem inputlag zwar nicht optimal aber für viele andere Spiele gehts klar.