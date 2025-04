PlayStation Plus Preiserhöhung steht an – diesmal in Australien. Europa dürfte bald folgen.

Der Preispoker um PlayStation Plus geht in die nächste Runde – und wie immer sitzt Sony am längeren Hebel. Nachdem bereits in den vergangenen Tagen erste Preiserhöhungen für den Abo-Dienst in Lateinamerika angekündigt wurden, trifft es nun die nächsten Regionen. Diesmal an der Reihe: Australien und zahlreiche asiatische Länder wie Hongkong, China und Taiwan. Und für europäische Spieler? Da heißt es wohl nur noch: Bitte anschnallen, es könnte holprig werden.

Australien zahlt drauf – und wie!

Ab dem 16. April gelten auch in Down Under neue Preise für alle drei PlayStation Plus-Tarife. Hier ein Überblick über die neuen “Angebote“:

PS Plus Essential

1 Monat: 12,95 AUD (vorher 11,95 AUD)

3 Monate: 35,95 AUD (vorher 33,95 AUD)

12 Monate: 102,95 AUD (vorher 95,95 AUD)

PS Plus Extra

1 Monat: 20,95 AUD (vorher 18,95 AUD)

3 Monate: 59,95 AUD (vorher 54,95 AUD)

12 Monate: 187,95 AUD (vorher 169,95 AUD)

PS Plus Deluxe

1 Monat: 23,95 AUD (vorher 21,95 AUD)

3 Monate: 70,95 AUD (vorher 63,95 AUD)

12 Monate: 214,95 AUD (vorher 196,95 AUD)

Ein ordentlicher Aufschlag also – wobei Sony darauf hinweist, dass man beim PlayStation Plus Deluxe in Australien für umgerechnet rund 133 US-Dollar im Jahr noch immer weniger bezahlt als in den USA für das dortige Äquivalent von Premium. Klingt fast wie ein Sonderangebot, wenn man es ganz fest will. Nur dumm, dass in Australien (und vielen anderen Regionen) die Cloud-Streaming-Funktion des Premium-Dienstes gar nicht enthalten ist. Gleicher Name, weniger Leistung – dafür aber mehr zahlen. Im kommenden Jahr fallen zum Beispiel PS4-Only Titel komplett aus dem Angebot – Begründung? Unklar!

PlayStation Plus – Für die nächste Preiserhöhung gibt es gefühlt immer weniger Inhalte

Europa dürfte als Nächstes dran sein

Australien mag geografisch weit weg liegen, doch organisatorisch ist es PlayStation Europa unterstellt. Mit anderen Worten: Was dort passiert, ist für uns hier keineswegs irrelevant. Die Erfahrung zeigt, dass Preisänderungen bei Sony selten lokal bleiben – sie rollen meist wie eine gut geölte Lawine über den gesamten Globus.

Die letzte Preisrunde 2023 hat gezeigt, wie rasch solche Entscheidungen auch in Europa greifen können. Damals ging der Preis für PlayStation Plus Premium in Deutschland auf stolze 151,99 Euro im Jahr hoch – ohne nennenswerte Gegenleistung oder neue Features. Dass Sony nun erneut die Preisschraube dreht, lässt uns mit einer einfachen Frage zurück: Wann sind wir dran?

Sony liefert wie gewohnt keine detaillierten Begründungen. Es wird vage von „Marktentwicklung“ gesprochen, von „Anpassung der Preise zur Aufrechterhaltung der Servicequalität“. Das übliche PR-Bingo. Ein Mehrwert? Fehlanzeige. Neue Spiele? Nein. Besseres Streaming? Vielleicht irgendwann. Transparenz? Bitte weitergehen, hier gibt’s nichts zu sehen.Wer hätte gedacht, dass unser diesjähriger Aprilscherz so schnell Wirklichkeit werden könnte?

Schnell verlängern – oder gehen?

Wer aktuell noch ein PlayStation Plus-Abo besitzt, dürfte ernsthaft überlegen, es spätestens mit der Ankündigung und der gewohnten Übergangszeit zu verlängern – bevor die nächste Preiswelle auch Europa erreicht. Optional steht natürlich auch immer die Kündigung zur Option. Denn wenn Australien und Asien erst einmal abgearbeitet sind, dürfte Sony den nächsten Schritt kaum lange hinauszögern.

PlayStation Plus wird teurer – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die einzige Überraschung dabei: Wann genau Sony diesmal zur Kollekte ruft.