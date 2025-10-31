PlayStation Plus Premium erneut gratis, diesmal für echte Sony-Fans

Sony startet mal wieder ein kleines Dankeschön für Besitzer eines BRAVIA-TVs. Wer die My BRAVIA App auf seinem Fernseher nutzt, bekommt aktuell 14 Tage PlayStation Plus Premium kostenlos. Kein Marketing-Blabla, kein Abo-Zwang, einfach ein Test, um die Vorteile der Mitgliedschaft kennenzulernen.

Was PlayStation Plus Premium wirklich bietet

Mit PlayStation Plus Premium bekommt man nicht nur Zugriff auf die neuesten Spiele, sondern auch auf Klassiker aus der PS1-, PS2- und PS3-Ära. Multiplayer? Läuft. Downloaden, streamen, testen, alles inklusive. Für Fans, die ihre Konsole voll ausreizen wollen, ist das ein echtes Schnupper-Angebot.

Und ja, es lohnt sich besonders für Leute, die ohnehin schon einen BRAVIA ihr Eigen nennen. Sony koppelt das Geschenk direkt an die My BRAVIA App. Einmal installiert, kann man über das Geschenksymbol in der App die kostenlose Mitgliedschaft aktivieren und sofort loslegen.

Mehr als nur Spiele

Die Aktion ist nicht nur ein Testlauf für PlayStation Plus. Die My BRAVIA App hält noch weitere kleine Extras bereit, darunter exklusive Angebote, Infos zu neuen TV- und Soundbar-Modellen und praktische Guides, um den Fernseher optimal zu nutzen. Klar, das ist kein must-have, aber wer die App ohnehin nutzt, bekommt ein kleines Zusatzpaket ohne Aufwand.

Was PlayStation Plus im kommenden November zu bieten hat, verraten wir hier. Womöglich lohnt es sich sogar noch ein paar Tage zu warten, dann nämlich lassen sich die neuen Premium- und Extra-Spiele zusätzlich mitnehmen.

So einfach geht’s

Auf der BRAVIA-Startseite die Apps aufrufen. Nach rechts scrollen und die My BRAVIA App mit dem Geschenksymbol auswählen. Die PlayStation Plus Premium-Aktion aktivieren – fertig.

BRAVIA-Besitzer sichern sich 14 Tage PlayStation Plus Premium gratis – direkt über die My BRAVIA App.

Ein kleiner, aber feiner Bonus für alle echten Sony-Fans. 14 Tage sind natürlich nicht ewig, aber ausreichend, um sich ein Bild zu machen, ob PlayStation Plus Premium lohnt. Wer danach weiter macht, muss zahlen, aber als Testphase funktioniert das System.

Sony setzt hier auf Loyalität und echte Fans. Besitzer eines BRAVIA werden belohnt, ohne dass sie groß drumherum gebeten werden. Kein Abo-Zwang, keine versteckten Haken. Für alle, die schon länger überlegt haben, ob sich PlayStation Plus Premium lohnt, ist das eine unkomplizierte Möglichkeit, es selbst zu prüfen.