PlayStation Plus Premium: Erster Titel für Juli 2026 vorab bestätigt

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy erscheint am 21. Juli 2026 für PlayStation Plus Premium und nimmt damit die sonst übliche Wartezeit auf die offizielle monatliche Sony-Ankündigung.

Sony zieht damit einen PS2-Klassiker aus dem Jahr 2004 auf die aktuelle Konsolengeneration, der parallel auch als Standalone-Kauf im PlayStation Store verfügbar sein wird. Die vollständige Enthüllung des restlichen Extra- und Premium-Line-ups folgt am kommenden Mittwoch.

Die Bestätigung des Titels erfolgte bereits vorab über einen State of Play-Livestream vor wenigen Wochen. Die Erfahrung der letzten Monate zeigt eine klare Linie beim Plattformhalter. Sony beschränkt sich im Premium-Katalog oft auf einen einzigen prominenten Klassiker pro Monat. Abonnenten sollten daher für die Ankündigung am Mittwoch keine Flut an weiteren Retro-Titeln erwarten. Der Fokus liegt stattdessen auf der Auffüllung des Extra-Tiers mit PS4- und PS5-Spielen.

Physik-Engine trifft Mind Control

„Psi-Ops“ hob sich 2004 durch die konsequente Einbindung von Physik-Mechaniken von der damaligen Shooter-Konkurrenz ab. Das Gameplay kombiniert klassisches Third-Person-Gunning mit telekinetischen Fähigkeiten und Gedankenkontrolle. Der spielerische Mehrwert lag damals in der kreativen Freiheit bei der Bekämpfung der gegnerischen Terrororganisation.

Kritiker bemängelten zum Release die kurze Spieldauer und einige Designfehler im Levelaufbau. Die Kernmechanik überzeugte dennoch. Die Portierung auf PS5 muss nun zeigen, wie gut die damalige Ragdoll-Physik und die Steuerung gealtert sind. Zusätzliche Features wie Trophäen-Support oder Upscaling sind für diese Premium-Releases Standard, wurden im Detail aber noch nicht spezifiziert.

Der Vorab-Zugang zu „Psi-Ops“ ist ein solider Gewinn für Nostalgiker, wertet das teuerste PS-Plus-Abo allein aber nicht auf. Das Spiel lebt von seinen damaligen Physik-Spielereien. Für jüngere Spieler könnte die altbackene Shooter-Mechanik ohne moderne Komfortfunktionen jedoch schnell frustrieren. Wer kein Premium-Abo besitzt, wartet den Einzelpreis im Store ab.