PlayStation Plus Premium – Neues PS5 Bundle zum Jubiläum enthüllt

Sony hat in seinem offiziellen PlayStation Direct-Store ein neues PS5-Bundle veröffentlicht, das nicht nur Hardware-Fans anspricht, sondern auch Abonnenten von Sonys Premium-Service in Versuchung führen dürfte. Das Paket besteht aus einer PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk und einem zweijährigen PS Plus Premium-Abo – und ist vorerst in Großbritannien für 679,99 £ erhältlich.

Ein Bundle mit doppeltem Boden

Was auf den ersten Blick wie ein typisches Konsolenangebot wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als geschickter Preis-Kniff: Die PS5 selbst kostet einzeln 479,99 £, das zweijährige PlayStation Plus Premium-Abo schlägt regulär mit knapp 240 £ zu Buche (2 × 119,99 £). Im Bundle zahlen Käufer jedoch nur 200 £ für die doppelte Dosis Abo – das macht eine Ersparnis von rund 40 £. Zugegeben: Kein atemberaubender Rabatt, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung für alle, die ohnehin auf Sonys Abo-Zug aufspringen möchten.

Ob sich PlayStation Plus Premium tatsächlich lohnt, hängt stark vom Spielverhalten ab. Der Service kombiniert die Basisfunktionen von PS Plus Essential (Online-Multiplayer, Cloud-Speicher, monatliche Spiele) mit dem umfangreichen Katalog von PS Plus Extra – und setzt mit Retro-Charme noch einen drauf: PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Klassiker (letztere nur via Cloud-Streaming) erweitern das Angebot für Nostalgiker und Neugierige gleichermaßen. Spieler können sich bei PlayStation Plus Premium jeden Monat über neue Titel freuen, auch wenn die gebotene Auswahl immer wieder stark schwankt.

PS5 PlayStation Plus Bundle

Strategie mit Weitblick – oder Panikverkauf?

Dass Sony dieses Bundle exklusiv über den hauseigenen Store anbietet, könnte ein weiterer Hinweis auf eine neue Vertriebsstrategie sein – oder ein vorsichtiger Testlauf für eine breitere Vermarktung. Der Zeitpunkt ist jedenfalls interessant: Zwischen stagnierenden Abozahlen und einem wachsenden Abomarkt scheint Sony das eigene Premium-Angebot stärker in den Vordergrund rücken zu wollen. Vielleicht auch, um Microsofts Game Pass nicht zu viel Boden zu überlassen.

Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, sich eine PS5 zu holen und Sonys komplettes Spiele-Ökosystem ausprobieren möchte, bekommt hier ein rundes Gesamtpaket. Sparfüchse greifen vielleicht lieber zur Einzelkonsole und warten auf ein günstigeres Abo-Angebot. Für alle anderen gilt: Zwei Jahre Premium – das ist in der heutigen Gaming-Welt fast schon eine Ewigkeit.