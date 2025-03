PlayStation Plus: Rückgang trotz starker Spiele-Auswahl im März 2025

PlayStation Plus hat 2025 bereits einige positive Entwicklungen durchlaufen, mit besonders beeindruckenden monatlichen Spiele-Line-ups in den ersten beiden Monaten. Die aktiven Abonnentenzahlen erreichten dabei Rekordhöhen und übertrafen sogar die besten Monate von 2024 und 2023. Doch dann, im März 2025, kam der erste Dämpfer: Trotz einer soliden Auswahl an Titeln, darunter das brandneue Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors Ultimate und die Multiplayer-Klassiker aus der Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, verzeichnete Sony einen Rückgang von 15,2 % bei den aktiven Spielern.

Was steckt hinter diesem Rückgang?

Dieser Rückgang kam überraschend, insbesondere angesichts der Qualität der Spiele im März. Besonders Dragon Age: The Veilguard, ein Titel, der erst vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde, schien der ideale Kandidat, um das Interesse der Spieler zu wecken. Doch trotz seines frischen Status landete das Spiel nur knapp unter den Top Ten der meistgespielten Titel, wie einer Auswertung von Truetrophies basierend auf Millionen PSN-Accounts hervorgeht.

Die Ursachen sind vielschichtig. Einerseits könnte es an einer Übersättigung im Markt liegen. Im Januar und Februar hatten die PS Plus-Spiele wie Payday 3 und High on Life durch ihre interessante Mischung aus Genres und Themen eine hohe Spielerbeteiligung erzielt. Die Spieler waren vielleicht noch nicht bereit für ein weiteres großes Rollenspiel wie Dragon Age: The Veilguard, besonders angesichts der noch frischen Erinnerung an andere große Titel des Jahres. Ein weiterer Faktor könnte die Presseberichterstattung und das Timing des Releases sein – der März ist noch relativ frisch ins Jahr gestartet, und viele Spieler hatten vermutlich noch nicht genug Zeit, sich auf ein weiteres langes Rollenspiel einzulassen.

Sony muss weiter liefern

Trotz dieser Rückschläge ist das Lineup von März 2025 nicht das schlechteste, das PS Plus je gesehen hat. Im Vergleich zu den eher mittelmäßigen Spielen des Februar 2025, wie Payday 3, war das Interesse der Spieler immerhin etwas stärker. Allerdings reicht diese relative Verbesserung nicht aus, um den Gesamttrend zu drehen. Sogar Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, ein Multiplayer-Klassiker mit Nostalgie-Bonus, konnte mehr Spieler anziehen als Dragon Age: The Veilguard. Was zeigt uns das? Auch altbewährte Marken und „Feel-Good“-Spiele sind nicht immer ein Garant für hohe Beteiligung.

Das Ergebnis des März 2025 könnte ein Wendepunkt für Sony sein, um zu überlegen, wie das Angebot für PlayStation Plus-Abonnenten weiterentwickelt werden muss, um die Spieler langfristig zu binden. Die ersten Monate des Jahres waren stark, aber dieser Rückgang ist ein klares Signal, dass nicht jedes Update ein Erfolg wird – egal wie stark die Spieleauswahl auch erscheinen mag. Es bleibt abzuwarten, ob Sony mit zukünftigen Lineups die Interessen der Spieler erneut wecken kann.