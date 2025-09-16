PlayStation Plus September 2025 jetzt verfügbar, ein kurzer Überblick

Im September 2025 liefert PlayStation Plus Extra und Premium ein abwechslungsreiches Line-up für PS4 und PS5. Ab dem 16. September sind WWE 2K25, Persona 5 Tactica, Green Hell, Fate/Samurai Remnant und Crow Country im Game Catalog verfügbar. Wrestling-Fans dürfen sich in WWE 2K25 auf neue Modi wie Intergender-Matches, Bloodline Rules und eine frische MyRISE-Story freuen.

Persona 5 Tactica verlagert die beliebten Charaktere in ein rundenbasiertes Strategieformat, während Green Hell kompromissloses Survival im Amazonas bietet. Mit Fate/Samurai Remnant gibt es actionlastige Kämpfe im Edo-Japan, und Crow Country setzt auf Retro-Horror-Atmosphäre. Für Premium-Abonnenten kehrt zudem Legacy of Kain: Defiance zurück, ein Klassiker der PS2-Ära. Insgesamt kein Blockbuster-Monat, aber eine solide Mischung aus Strategie, Action, Survival und Nostalgie.