PlayStation Plus September 2026: Leaks enthüllen drei neue Titel

Der Leaker billbil-kun hat die mutmaßliche PlayStation Plus-Essential-Auswahl für September 2026 enthüllt. Laut den unbestätigten Informationen stehen drei Titel bereit, während das Sony-Ökosystem unter spürbarem Nutzerdruck steht.

Die geleakten Titel im Hardware- und Software-Check

Fünf Tage vor dem offiziellen Wechsel am 1. September sickerten die Namen der neuen Zugänge durch. Offiziell bestätigt ist das Angebot durch Sony zwar noch nicht, die Quelle gilt in der Branche jedoch als extrem zuverlässig.

Im Zentrum des Leaks steht „Sniper Elite: Resistance“. Das Tactical-FPS von Rebellion erschien am 30. Januar 2025. Für den Abo-Dienst ist der Titel vergleichsweise frisch. Das Spiel basiert auf der Engine von „Sniper Elite 5“ und bedient als AA-Produktion eine klare Nische: Fokus auf Trefferphysik, Ballistik und Taktik statt visueller AAA-Effekthascherei.

Flankiert wird der Shooter von zwei Indie-Produktionen. „Chained Echoes“, ein im Dezember 2022 veröffentlichtes JRPG im 16-Bit-Stil, setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem mit Überhitzungs-Mechanik und Mecha-Kämpfen. Den Abschluss bildet der Physik-Sandbox-Titel „Wobbly Life“, der seit September 2025 auf dem Markt ist und vorrangig auf Koop-Gameplay ausgelegt ist.

Timing inmitten von Boykottaufrufen

Der unbestätigte Leak trifft auf ein angespanntes Umfeld. Die PlayStation-Community reagiert derzeit mit der Protestaktion „PS Blackout“ auf Sonys angekündigten schrittweisen Ausstieg aus dem Markt für physische Medien ab 2028. Vom 23. bis zum 30. August rufen Nutzer dazu auf, die Konsolen offline zu lassen und Abonnements zu kündigen.

Ob das geleakte Line-up die Gemüter beruhigt, bleibt fraglich. „Sniper Elite: Resistance“ bietet solide Kost, treibt die Hardware der PS5 jedoch nicht an ihre Grenzen. Chained Echoes liefert inhaltliche Tiefe, spricht aber eine klar abgegrenzte Zielgruppe an.

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, bietet der September 2026 eine inhaltlich vielseitige, aber technisch unspektakuläre Mischung. Ein frisches AA-Spiel und zwei starke Indie-Titel bilden ein solides Fundament. Der große Schlagzeilen-Garant fehlt.