PlayStation Plus – Shooter-Highlight verlässt das Abo im Oktober 2025

Es ist wieder diese Zeit im Monat: Die Liste der Spiele, die PlayStation Plus im Oktober verlassen, ist endlich da. Interessanterweise gab es dieses Mal ein kleines Chaos im Hintergrund – die „Last Chance to Play“-Liste, die normalerweise zuerst aktualisiert wird, blieb aus. Viele dachten schon, wir müssten noch eine weitere Woche warten. Zum Glück hat nun die EU-Seite die Aktualisierung gebracht, und damit ist alles klar.

Shooter-Highlight sagt „Auf Wiedersehen“

Ab dem 21. Oktober verlassen vier Spiele den PlayStation Plus-Katalog, darunter ein Titel exklusiv für Premium-Mitglieder. Die Liste ist überschaubar, und Überraschung: Keine Blockbuster. Das macht den Oktober zu einem durchaus entspannten Monat für Abonnenten, die sich nicht sofort Sorgen um große Verluste machen müssen.

Die Essential-Spiele im Detail:

Psychonauts 2 – Schlüpft in die Rolle von Raz, springt, schwebt und knobelt euch durch die Köpfe anderer Charaktere. Humorvolle Story, clevere Rätsel und actionreiche Plattform-Levels machen das Spiel zum Highlight.

– Schlüpft in die Rolle von Raz, springt, schwebt und knobelt euch durch die Köpfe anderer Charaktere. Humorvolle Story, clevere Rätsel und actionreiche Plattform-Levels machen das Spiel zum Highlight. Stardew Valley – Übernehmt eine alte Farm, züchtet Tiere, baut Gemüse an und erlebt das Dorfleben in eurem eigenen Tempo. Kein Stress, volle Freiheit – perfekt zum Abschalten.

– Übernehmt eine alte Farm, züchtet Tiere, baut Gemüse an und erlebt das Dorfleben in eurem eigenen Tempo. Kein Stress, volle Freiheit – perfekt zum Abschalten. Viewfinder – Kreative Rätsel mit Fotos und Zeichnungen, die sich in echte Spielwelt-Objekte verwandeln. Perspektive und Logik sind hier gefragt, ein cleveres Knobelspiel für alle, die gerne um die Ecke denken.

Extra- / Premium-Games

Battlefield 1 – Der Klassiker für Shooter-Fans geht offline. Wer die epischen Schlachten noch nicht erlebt hat, sollte die Gelegenheit nutzen.

– Der Klassiker für Shooter-Fans geht offline. Wer die epischen Schlachten noch nicht erlebt hat, sollte die Gelegenheit nutzen. Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition – Wer schon immer Geister jagen wollte, bekommt noch einmal die Chance, ohne zusätzliche Kosten einzusteigen.

– Wer schon immer Geister jagen wollte, bekommt noch einmal die Chance, ohne zusätzliche Kosten einzusteigen. Tour de France 2023 – Radsport-Enthusiasten sollten schnell reinschauen; ein Titel, der regulär nicht gerade günstig ist.

– Radsport-Enthusiasten sollten schnell reinschauen; ein Titel, der regulär nicht gerade günstig ist. The Last Clockwinder (Premium) – Puzzle-Fans aufgepasst: Der Premium-Titel verlässt den Katalog, wer ihn noch nicht gespielt hat, sollte sich beeilen.

Auch wenn es immer ein bisschen schade ist, Spiele zu verlieren, bleibt die Liste überschaubar. Es gibt keine großangelegte „Purge“, und für alle, die neugierig sind, wurden gleichzeitig neue Titel hinzugefügt. Extra- und Premium-Mitglieder dürfen sich unter anderem auf WWE 2K25, Conscript und Persona 5 Tactica freuen, da ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.

Für PlayStation Plus-Abonnenten bedeutet das Update vor allem eines: kein Grund zur Panik. Wer die vier genannten Spiele noch erleben möchte, sollte die verbleibende Zeit nutzen. Gleichzeitig zeigt Sony mit den Neuzugängen, dass das Abo weiterhin einen echten Mehrwert bietet, besonders für Spieler, die gern Neues ausprobieren.

Die Frage bleibt: Nutzt ihr PlayStation Plus eher für die großen Blockbuster oder seid ihr die Entdecker, die auch kleine Perlen wie „The Last Clockwinder“ mitnehmen?