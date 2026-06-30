PlayStation Plus: Sony deutet nächste Preiserhöhung an

Sony bindet künftige Preisanpassungen bei PlayStation Plus explizit an den vom Kunden wahrgenommenen Mehrwert, um den Umsatz pro bestehendem Account ohne das Wachstum absoluter Nutzerzahlen zu maximieren.

Das Geschäftsjahr 2025 schloss der Konzern auch dank dieser Upselling-Strategie mit einer Rekordprofitabilität ab. Das geht aus dem aktuellen Q&A-Meeting mit Sony PlayStation CEO Hideaki Nishino hervor.

Der Hebel für den ARPU: Preisschraube statt Neukunden

Sony verzichtet im Abo-Geschäft auf die Jagd nach neuen Registrierungen und konzentriert sich rein auf die Gewinnmaximierung der Bestandsnutzer. Das Management formuliert diesen Kurs im jüngsten Investorengespräch unmissverständlich: „We are using multiple levers to improve profitability, including pricing, tier mix and content acquisition efficiency.“

Der wichtigste und für Endkunden aggressivste Hebel betrifft die Preisgestaltung. Erhöhungen werden künftig nicht mehr primär mit gestiegenen Infrastrukturkosten begründet. Sony koppelt den Preis direkt an den sogenannten „wahrgenommenen Mehrwert“ des Dienstes.

Erhöht der Konzern die Schlagzahl bei Cloud-Streaming-Funktionen oder baut die Klassiker-Bibliothek aus, folgt die Preisanpassung als logische Konsequenz. Das ist klassisches Yield-Management. Sony testet die Schmerzgrenze der Community aus.

Die 40 Prozent-Marke verschiebt das Fundament

Der klassische Hardware-Zyklus verliert für das Unternehmen an absolutem Gewicht. Das Netzwerk fängt die traditionellen Schwankungen der Konsolenverkäufe ab. „PS Plus remains a key driver of profitability.“ Das ist kein reines Content-Beiwerk mehr, sondern das finanzielle Fundament der Gaming-Sparte.

Die Migration der Kunden auf die teureren Stufen Extra und Premium funktioniert wie geplant. Mittlerweile entfallen 40 Prozent aller PlayStation-Plus-Abonnements auf diese höherpreisigen Tarife. Diese Stufen generieren pro Kopf einen deutlich höheren Average Revenue Per User (ARPU) als der Basistarif Essential.

Sony optimiert parallel dazu die Ausgaben für die Content-Beschaffung. Das bedeutet im Klartext: Weniger Lizenzzahlungen für Drittanbieter-Spiele bei gleichzeitig präziserer Datennutzung darüber, welche Titel die Spieler tatsächlich langfristig binden. Effizienz schlägt Quantität. Eben nicht mehr Masse um jeden Preis.

Im Vergleich zu Microsofts Strategie beim Xbox Game Pass bleibt Sony defensiv. First-Party-Blockbuster erscheinen bei PlayStation weiterhin primär als Vollpreistitel im Handel. PlayStation Plus dient als reine Zweitverwertungsstufe. Das Risiko von Mindesteinnahmen bei AAA-Produktionen wird so minimiert, während die Marge im Abo-Dienst steigt.

Für den Endverbraucher bedeutet Sonys Fokus auf den „wahrgenommenen Mehrwert“ eine qualitative Ausdünnung der Basis-Stufe. Wer nur den Online-Multiplayer via Essential nutzen will, zahlt die kommenden Preiserhöhungen für Features mit, die er eventuell gar nicht nutzt. Der sanfte Zwang zum Upgrade auf Extra oder Premium wird zunehmen und das Ökosystem von PlayStation teurer. Nicht sofort, aber Schritt für Schritt und unauffälliger.