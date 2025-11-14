PlayStation Plus: Sony führt brandneuen Perk ein – kleiner Vorteil, große Wirkung?

Sony schraubt an den Vorteilen von PlayStation Plus und führt für Nutzer einen Rabatt auf PlayStation Direct ein. Fünf Prozent Preisnachlass klingen nach wenig, aber im aktuellen Marktumfeld zählt jeder Euro.

Ausnahmsweise geht’s hier nicht um eine zeitlich begrenzte Promo, sondern um ein handfestes, bis März 2027 laufendes Angebot, das automatisch greift, wenn man mit aktivem PlayStation Plus-Account eingeloggt ist.

Ausgenommen sind lediglich Vorbestellungen und die Flex-Leasing-Modelle. Wer sich gerade auf ein neues Zubehör, Controller oder Spielezubehör eingeschossen hat, bekommt aber direkt an der Kasse den reduzierten Preis – ohne Codes, ohne Newsletter-Drama. Im Fall der PS5 Pro sind das mal eben 40 EUR, einfach so. Hier lohnt es sich allerdings bis zum kommenden Black Friday Sale abzuwarten.

Was steckt dahinter?

Offiziell nennt Sony keinen Grund für den Schritt. Aus Branchensicht wirkt es wie ein Versuch, PlayStation Direct stärker als primären Einkaufskanal zu verankern. Der Laden läuft okay, aber gegen Amazon & Co. dominieren nun mal Komfort und schnelle Lieferzeiten.

Hier kommt der zweite Vorteil ins Spiel: PlayStation Plus-Mitglieder bekommen Expressversand für Konsolen, sobald noch ein zweiter Artikel im Warenkorb landet. Das klingt nach einem Detail, ist aber praktisch, gerade für Neueinsteiger oder Spieler, die ein Bundle zusammenstellen. Die Aktion gilt ausschließlich im PlayStation Direct Store und ist ab sofort verfügbar.

Was bringt der Rabatt wirklich?

Kurz gesagt: Er reißt keine Mauern ein, aber er hilft. Wer ohnehin bei PlayStation Direct bestellt, spart sich ein paar Euro. Wer selten dort einkauft, wird dadurch nicht plötzlich Stammkunde. Als PlayStation Plus-Vorteil taugt der Rabatt aber allemal, vor allem, weil er nicht künstlich verkompliziert wird.

Im Kontext steigender Game- und Hardwarepreise zeigt Sony damit zumindest ein kleines Entgegenkommen. Fünf Prozent sind kein Game Changer, aber besser als die üblichen „Nur heute!“-Lockangebote, die am Ende eh keiner braucht.

Als langfristiger Bonus macht der neue PlayStation Plus-Rabatt Sinn. Er ist überschaubar, aber ehrlich. Kein überdrehtes Marketing, kein versteckter Haken. Ob Sony das Modell ausweitet, bleibt abzuwarten, der Bedarf wäre definitiv da.

Für PlayStation Plus-Mitglieder ist es aber ein nettes Extra, das sich mitnimmt, wenn man sowieso bei Sony einkauft. Mehr sollte man nicht hineininterpretieren.