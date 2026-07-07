PlayStation Plus: Sony lockt mit seltenem Rabatt von 50 Prozent

Sony bietet kündigungswilligen PlayStation Plus-Mitgliedern derzeit einen seltenen Rabatt von bis zu 50 Prozent an. Das System greift automatisch und wird von ersten Usern auf Reddit gemeldet, die ihr Abo aus Protest beenden wollten.

Hintergrund der Kündigungswelle könnte Sonys Ankündigung vom 1. Juli sein, die Produktion physischer Spiele ab Januar 2028 komplett einzustellen. Wer der Plattform jetzt den Geldhahn zudrehen will, wird im Kündigungsprozess mit Preisnachlässen gelockt.

Der Algorithmus steuert gegen

Dass Abo-Dienste versuchen, abspringende Kunden mit Last-Minute-Deals zu halten, ist im Netz absolut üblich. Sony nutzt diese automatisierte Methode nun gezielt im Schadensbegrenzungs-Modus. Wer ein Jahresabo kündigen möchte, bekommt laut Berichten auf Reddit & Co. zufolge zwischen 25 und 33 Prozent Rabatt angeboten. Bei dreimonatigen Mitgliedschaften geht das System sogar hoch bis auf die Hälfte des Preises.

Für treue Bestandskunden ist das ein Schlag ins Gesicht. Normalerweise sind Rabattaktionen wie die „Days of Play“ fast ausschließlich für Neukunden oder Rückkehrer reserviert. Jetzt reicht ein Klick auf den Kündigungsbutton, um den besten Deal des Jahres abzugreifen.

Der Widerspruch im Protest

Hier liegt das Problem für alle, die ein echtes Zeichen gegen die rein digitale PlayStation-Zukunft setzen wollen. Wer das Angebot annimmt, um Geld zu sparen, sabotiert den eigenen Protest. Sony bekommt am Ende trotzdem die Kohle.

Für Spieler, deren Abo ohnehin demnächst ausläuft und die schlicht weniger zahlen wollen, ist die Nachricht dagegen ein handfester Nutzwert. Der Umweg über die Kündigungsoption im PSN-Konto könnte sich aktuell bar in Euro auszahlen. Ob Sony das System online lässt, wenn der Ansturm zu groß wird, bleibt abzuwarten.

Der Move zeigt, dass die Proteste nach dem angekündigten Disc-Aus für 2028 Wirkung zeigen. Die Aktion wirkt unkoordiniert und konterkariert Sonys sonstige Preispolitik der letzten Monate. Ein echter Protest sieht anders aus als ein rabattierter Verbleib.