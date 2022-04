PlayStation Plus – Sony verspricht all die großen Namen & Publisher

Im Juni steht ein umfassender Umbau von PlayStation Plus an, das fortan in verschiedenen Tier-Stufen erhältlich sein wird. Überzeugen tut das bislang jedoch nicht jeden, möglicherweise hat Sony aber noch ein Ass in Ärmel.

Dazu arbeitet man noch stärker mit den Publisher zusammen und verspricht all die „großen Namen“, die sich PlayStation Plus anschließen werden. Das sagte PlayStation Boss Jim Ryan im kürzlichen Podcast auf dem PlayStation Blog.

Sind damit also mehr Blockbuster und zeitnahe Triple-A Releases zu erwarten? Hierzu kommentiert Ryan:

„Ich kann euch sagen, dass wir eine massive Teilnahme von Publishern in diesem Programm haben. Wir haben alle großen Namen.“

Breite Aufstellung von Publishern

Das Ziel ist laut Ryan eine breitere Aufstellung an Publishern und Entwicklern zu haben, anstatt große Titel direkt am Day One anzubieten, was man auch schon zuvor ausgeschlossen hat. Dennoch spricht man von einem starken Line-Up, das man zu bieten haben wird.

„Wir haben große Publisher, wir haben kleine Indie-Publisher. Wir haben über 200 Partner, die mit uns zusammenarbeiten, um ihre Inhalte in PlayStation Plus zu integrieren, also wird das Line-Up wirklich stark sein.“

Der größte Publisher scheint dabei erst einmal Sony selbst zu sein, die bereits Titel wie God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Returnal in Aussicht stellen. Third-Party Games möchte man erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen, wobei auch noch nicht klar ist, wann Sony ihre Titel anbieten wird.

Einen Konkurrenten zum Game Pass möchte man jedenfalls nicht aufbauen, sondern setzt auf eine langfristige Strategie, um die User mit einem umfassendem Back-Katalog an den Service zu binden.

Auf PlayStationn 5 gilt zudem auch weiterhin die PlayStation Plus Collection, die mindestens 20 der größten Titel aus den letzten Jahren umfasst.

Das neue PlayStation Plus startet in diesem Juni.