PlayStation Plus-Spielekatalog für Februar: Diese Highlights erwarten euch!

Der heutige State of Play hatte für PlayStation Plus-Abonnenten einiges im Gepäck. Neben der nächsten Welle an Spielen für den PlayStation Plus-Spielekatalog wurden auch Titel enthüllt, die in den kommenden Monaten direkt zum Release im Abo-Dienst landen. Wir geben euch einen Überblick über die Februar-Highlights.

Diese Spiele kommen im Februar

Star Wars Jedi: Survivor (PS4, PS5) – Cals epische Reise geht weiter! In diesem actiongeladenen Third-Person-Adventure von Respawn Entertainment kämpft ihr als einer der letzten Jedi gegen das Imperium. Die fesselnde Story setzt fünf Jahre nach Fallen Order an und bringt neue Gefahren, spannende Lichtschwert-Duelle und eine packende Erkundung der Galaxie.

TopSpin 2K25 (PS4, PS5) – Die Rückkehr des legendären Tennis-Franchise! TopSpin 2K25 bietet realistische Physik, eine brandneue Aufschlagmechanik und Online-Wettkämpfe mit Crossplay-Unterstützung. Ob als erstellter Charakter oder als spielbarer Profi – hier könnt ihr euch weltweit mit anderen messen.

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (PS5) – Das neue narrative Abenteuer von Dontnod versetzt euch ins Jahr 1995 nach Michigan. Vier Highschool-Freundinnen erleben einen prägenden Sommer, der ihr Leben für immer verändert. Mit Retro-Atmosphäre, emotionaler Story und einer zweiten Zeitebene im Jahr 2022 müssen sie sich einem lange verborgenen Geheimnis stellen.

Mordhau (PS4, PS5) – Ihr liebt brutale Mittelalter-Action? Dann ist Mordhau genau euer Ding! Stürzt euch in epische 64-Spieler-Schlachten, kämpft in Belagerungen oder messt euch in intensiven Duellen mit realistischen Nahkampfsystem.

Somerville (PS4, PS5) – Ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer, das euch in eine von Aliens verwüstete Welt entführt. Auf der Flucht müssen sich eine Familie und ihr Hund durch die apokalyptische Landschaft schlagen – mit emotionalen Momenten und cineastischer Inszenierung.

Tin Hearts (PS4, PS5) – Ein charmantes Puzzle-Adventure mit rührender Geschichte: Führt eine Gruppe kleiner Zinnsoldaten durch ein viktorianisches Haus voller kniffliger Rätsel. Perfekt für Fans von Lemmings und erzählbasierten Denkspielen.

Klassiker für PlayStation Plus Premium

Patapon 3 (PS4, PS5) – Der kultige PSP-Klassiker kehrt zurück! Führt eure rhythmische Armee mit präzisen Trommelschlägen zum Sieg. Dank verbesserter Grafik, Schnell-Speicherfunktion und Zurückspulen-Feature könnt ihr die epische Reise mit modernem Komfort erleben.

Dropship: United Peace Force (PS4, PS5) – Dieser PS2-Klassiker lässt euch futuristische Militärfahrzeuge steuern und explosive Missionen in einer globalen Krise absolvieren. Dank Up-Rendering und neuen Funktionen wie Schnell-Speichern kehrt dieser vergessene Schatz in moderner Form zurück.

Indie-Perlen für die Zukunft

Zusätzlich wurden zwei Indie-Spiele bestätigt, die direkt zum Release in PlayStation Plus erscheinen:

(Frühling 2025): Ein kreatives Architektur-Adventure mit sich verändernden Räumen und Rätseln. Abiotic Factor (Sommer 2025): Ein Survival-Spiel, in dem ihr mit Wissenschaftlern in einer unterirdischen Anlage ums Überleben kämpft.

Das neue PlayStation Plus-Udpdate ist ab dem kommenden Dienstag verfügbar!