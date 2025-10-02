PlayStation Plus: Steht die Preiserhöhung bei Sony schon vor der Tür?

Ach ja, der gute alte Preiskrieg der Streaming- und Abodienste – nur dass wir hier keine Netflix-Serie besprechen, sondern eure heißgeliebte PlayStation Plus. Microsoft hat es vorgemacht: Xbox Game Pass Ultimate kostet jetzt 30 $ im Monat, und plötzlich beginnt in den Foren ein kollektives „Oh nein, was, wenn Sony auch…?“ – Fieber. Klar, Panik ist menschlich, aber lassen wir uns mal die Fakten anschauen, bevor wir in Tränen ausbrechen.

Sony hat Optionen – und sie kennen sie alle

PlayStation Plus Premium kostet aktuell „nur“ 16 Euro im Monat. Immer noch deutlich günstiger als der Game Pass, aber wie wir alle wissen: Sony schaut gerne mal rüber zum großen Bruder Microsoft, bevor sie ihre eigenen Entscheidungen trifft. Historisch gesehen hat Sony schon auf jeden Move von Microsoft reagiert, sei es bei Konsolenpreisen oder bei den klassischen 80‑Euro-Spielen. Wer also denkt, PlayStation Plus könnte dauerhaft billig bleiben, lebt in einer sehr optimistischen Blase.

Auf der anderen Seite: Es gibt Argumente gegen eine sofortige Preiserhöhung. Die letzte große Anpassung für PlayStation Plus war im September 2023, und in den USA ist es bislang noch ruhig geblieben. Außerdem ist PlayStation Plus im Vergleich zum Xbox Game Pass deutlich sparsamer bei Day-One-Games, das spart Sony bares Geld. Und ja, die Wirtschaftlichkeit ist diesmal nicht ganz auf ihrer Seite, da Dollar und Yen schwächer sind als noch vor einem Jahr.

Was wir von Sony erwarten können

Spekulieren wir ein bisschen: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 12‑Monats-Mitgliedschaft von PlayStation Plus Premium bald eher Richtung 20 Euro im Monat geht. Immer noch ein Schnäppchen im Vergleich zu Game Pass Ultimate, aber genug, um ein paar verlorene Dollar wieder reinzuholen. Sony kann hier sowohl den Umsatz steigern als auch im Marketing sagen: „Hey, ihr bekommt immer noch mehr als genug für euer Geld.“ Clever, nicht wahr?

Die Community ist jedenfalls gespalten. Reddit quillt über vor Meinungen wie: „Sony springt doch auf jede Preiserhöhung auf, warum nicht hier?“ oder „Alles eine große Absprache, niemand will die Konkurrenz ärgern.“ So bitter es klingt, ein bisschen Wahrheit steckt wohl drin – und ein bisschen Spaß beim Beobachten darf auch sein.

Abwarten und PlayStation Plus genießen

Also, liebe PlayStation-Fans, erstmal tief durchatmen. Oktober bringt wieder ein paar kostenlose Spiele, und das kostet euch noch keinen Arm und kein Bein. Aber die Frage bleibt: Zieht Sony nach oder nicht? Mein Tipp: Irgendwann ja, und wir werden es mit einem charmanten Schulterzucken quittieren.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen vor allem zum Diskutieren anregen.