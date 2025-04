PlayStation Plus: Teuer, enttäuschend – jetzt rebellieren die User

PlayStation Plus hat im direkten Vergleich gegen den Xbox Game Pass längst verloren – und das merken jetzt auch die Abonnenten selbst. In den einschlägigen Foren schlägt die Stimmung endgültig um: Statt Vorfreude auf neue Spiele herrscht nur noch Frust über Preissteigerungen, enttäuschende Inhalte und die klare Unterlegenheit gegenüber Microsofts Angebot.

Das aktuelle Drama entzündete sich an einem Reddit-Post, der sich schnell zum meistdiskutierten Beitrag auf der PlayStation Plus-Seite entwickelte. Der Tenor: Xbox Game Pass-Abonnenten bekommen aktuell deutlich bessere Spiele – und das direkt zum Release. Während PS Plus-Nutzer sich mit zweiter Wahl und späten Releases zufriedengeben müssen, genießen Xbox-Fans Highlights wie Oblivion Remastered und Clair Obscur: Expedition 33 vom ersten Tag an. Beide Spiele sind nicht nur populär, sondern auch hoch bewertet. Expedition 33 kratzt mit 92 Punkten auf Metacritic an der Perfektion.

Premium-Preis, Second-Hand-Feeling

Der bittere Beigeschmack für PlayStation-Nutzer: Während Microsoft mit Day-One-Releases um sich wirft, erhöht Sony munter die Preise. Wer aktuell PlayStation Plus Premium abonniert, zahlt rund 152 Euro im Jahr – für eine Bibliothek, die zunehmend altbacken wirkt und aus der sogar immer wieder eigene First-Party-Titel verschwinden. Xbox Game Pass Ultimate kostet ähnlich viel, bietet aber ein wesentlich attraktiveres Gesamtpaket – inklusive aller großen Releases von Microsoft-Studios und Partnern direkt zum Launch.

Natürlich könnte man argumentieren, dass Sony die PS5 ohnehin wie geschnitten Brot verkauft und daher keinen Anreiz sieht, am eigenen Service zu schrauben. Aber diese Arroganz könnte sich rächen. Denn während der Game Pass vielleicht keine Konsolenrekorde gebrochen hat, sorgt er doch dafür, dass Microsoft in Sachen Service-Qualität und Kundenbindung ganz klar vorne liegt – unabhängig davon, wie stark der Game Pass subventioniert wird. PlayStation Plus wirkt dagegen wie ein überteuertes Überbleibsel aus einer Zeit, in der exklusive Spiele noch alles waren.

User machen ihrem Ärger über PlayStation Plus Luft

Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig: „Wir werden hier abgezockt“, „Sony hört uns nicht zu“ und „Ich überlege ernsthaft, zu kündigen“ sind keine Einzelfälle mehr, sondern die neue Normalität in der Community. Der PlayStation Plus-Neid auf den Game Pass ist real – und er wird mit jedem verpassten Day-One-Release größer.

Sony sollte sich dringend überlegen, ob kurzfristige Profitmaximierung wirklich klüger ist als langfristige Kundenzufriedenheit. Sonst bleibt am Ende nur die Erinnerung an bessere Zeiten – und eine wachsende Zahl ehemaliger Abonnenten, die jetzt mit einer Xbox auf dem Schoß auf die nächste große Premiere warten.

Vorausgesetzt natürlich, diese Abodienste überleben überhaupt so lange. Erste Analysten reiben sich bereits verwundert die Augen und fragen sich, ob dieses „Netflix für Spiele“-Modell überhaupt eine Zukunft hat. Sollte sich herausstellen, dass Abogebühren und Day-One-Releases keine Goldgrube sind, geht beim Game Pass genauso schnell das Licht aus – wahrscheinlich sogar noch bevor man sein nächstes Gratis-Spiel heruntergeladen hat.