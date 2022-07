PlayStation Plus – Über 50 Ubisoft+ Spiele in diesem Jahr

Als Teil des neuen PlayStation Plus Premium und Extra hat man Zugriff auf eine Light-Version von Ubisoft+, die monatlich neue Spiele des Publisher umfasst.

Auch wenn damit nicht das komplette Portfolio von Ubisoft+ inbegriffen ist, ist die Anzahl der geplanten Titel durchaus beachtlich. Über 50 Titel werden es demnach alleine in diesem Jahr sein, wie man auf dem PlayStation Blog bestätigt.

Dort heißt es:

„Ubisoft+ Classics startete zunächst mit 27 Ubisoft-Titeln, darunter Assassin’s Creed Valhalla, The Division und For Honor, sowie klassische Spiele wie Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs und Werewolves Within, mit Plänen, die Bibliothek zu erweitern. Bis Ende 2022 werden über 50 Titel enthalten sein.“

Ubisoft+ bei PlayStation Plus

PlayStation Plus im Juli 2022

Was das aktuelle Line-Up im Juli bei PlayStation Plus Premium und Extra betrifft, sind zunächst die folgenden Titel von Ubisoft vertreten:

The Ezio Collection (Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, und Assassin’s Creed Revelations)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (inklusive Freedom Cry als Stand-Alone Erweiterung)

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Das Line-Up wird erstmals am morgigen Dienstag aktualisiert, plus bereits bestätigter Titel wie Stray, Saints Row oder Spirit of the North. Das nächste Update für PlayStation Plus Essential gibt es dann wieder Anfang August.

PlayStation Plus Extra und Premium sind ab 99.99 EUR pro Jahr verfügbar! Anders als beim bisherigen PlayStation Plus sind die Titel hier nur solange spielbar, wie auch im Line-Up vertreten. Sofern sie dieses verlassen, muss man sie wieder regulär kaufen, um sie nutzen zu können.