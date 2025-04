PlayStation Plus und Game Pass vor dem Aus? Analyst sieht keine Zukunft im Abomodell

In den letzten Jahren schien es fast unvermeidlich: Gaming-Abonnements sollten die Zukunft der Branche werden. Doch laut dem US-Analysten Mat Piscatella sind Dienste wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass nicht das, was die Gaming-Welt langfristig dominieren wird. Stattdessen wird die Vorstellung, dass Abonnements den Gaming-Markt revolutionieren, zunehmend infrage gestellt – und das aus gutem Grund.

Zunächst einmal war es eine der großen Debatten der frühen PS5-Generation: Sollte Sony den Schritt wagen und sein PlayStation Plus-Modell erweitern, um mit dem Xbox Game Pass gleichzuziehen? Microsofts Game Pass versprach einen gigantischen Katalog an Spielen, sofort zugänglich und für eine monatliche Gebühr. Viele glaubten, Sony müsste diesem Trend folgen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Doch Sony blieb stur und entschied sich, weiterhin auf eine schrittweise Erweiterung des Services zu setzen, ohne sein gesamtes First-Party-Portfolio für ein Abonnement-Modell zu opfern.

Und das war vermutlich die richtige Entscheidung. Während Microsoft mit Game Pass und der Einführung neuer Spielstrategien wie Forza Horizon 5 und Indiana Jones and the Great Circle die Konsole von Sony als Plattform für seine exklusiven Titel öffnete, blieb der große Durchbruch des Abonnement-Modells aus. Laut Piscatella stagnieren die US-Ausgaben für Dienste wie PlayStation Plus und Game Pass seit 2021. Ein kurzfristiger Anstieg im Jahr 2023 durch den Zusatz von Call of Duty: Black Ops 6 konnte den Trend nicht umkehren. Und das trotz gestiegener Preise für diese Dienste.

Warum funktioniert das Abonnement-Modell nicht wie erwartet?

Es gibt mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen ist es der Wunsch der Spieler, ihre Spiele zu besitzen, anstatt sie zu mieten. In einer Zeit, in der digitale Rechte und „Besitz“ von Inhalten zunehmend ein Thema sind, ziehen viele Gamer den klaren Besitz vor – und seien es nur digitale Lizenzen. Es ist ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle, das Abonnements nicht bieten können.

Zudem gibt es das Argument, dass die meisten Spieler schlichtweg nicht an einem riesigen Spielekatalog interessiert sind. Anstatt sich in einer Flut von Titeln zu verlieren, bevorzugen viele das fokussierte Erleben einer Handvoll Lieblingsspiele, die sie intensiv spielen. Diese Präferenz für Qualität statt Quantität spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie Spieler ihre Zeit in Games investieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Gaming ist eine aktivere, zeitintensivere Beschäftigung als Filme oder Musik, die passiv genossen werden können. Spieler investieren Stunden in ihre Lieblingsspiele, bilden Communitys und nehmen an Online-Events teil. Ein stark individualisierter Ansatz – ganz im Gegensatz zu passiven Abonnementdiensten, die lediglich Inhalte liefern.

Und schließlich: die kostenlose Konkurrenz. Spiele wie Fortnite oder Marvel Rivals verschlingen die Aufmerksamkeit und das Geld der Spieler – und das ohne ein Abo-Modell. Diese Titel sind nicht nur kostenlos, sondern auch so gestaltet, dass sie die Spieler langfristig binden und monetarisiert werden.

Abos sind nicht die Zukunft des Gamings

Trotz all dieser Faktoren ist die Idee eines Abonnement-Modells nicht tot. Abonnements haben nach wie vor ihren Platz im Markt und bieten Sony und Microsoft eine solide Einnahmequelle. Doch die Vorstellung, dass sie die Zukunft des Gamings darstellen, hat sich inzwischen als übertrieben herausgestellt. Für Sony war die Entscheidung, seine First-Party-Spiele nicht einfach in ein Abo-Modell zu integrieren, ein kluger Schachzug – und könnte langfristig der Grundstein für ihren Erfolg in der PlayStation-Ära sein.

Abschließend lässt sich sagen: Der Erfolg von PlayStation Plus und des Game Pass liegt nicht in ihrem Modell an sich, sondern in der Art und Weise, wie sie mit den echten Bedürfnissen der Gamer in Einklang stehen. Vielleicht ist der wahre Trend nicht das Abonnement, sondern die Rückkehr zum klassischen, eigenen Gaming-Erlebnis.