PlayStation Plus User kritisieren wichtiges Features und fordern Änderung

So wie jeden Monat neue Spiele dem PlayStation Plus Abo hinzugefügt werden, so verlassen auch einige Spiele das Line-Up regelmäßig. User kritisieren Sony in einem dieser Punkte und fordern eine Änderung.

Während die Spiele der PlayStation Plus Stufe Essential planmäßig mit dem monatlichen Update ausgetauscht werden, sieht es in der Stufe Extra und Premium etwas anders aus. Hier kommt die Ankündigung oftmals unverhofft und viel zu kurz.

User vermissen Planungssicherheit

Das zeigt sich aktuell am Beispiel GreedFall von den Spider Studios, welches das PlayStation Plus Line-Up Extra und Premium in diesem November verlässt. Für viele Spieler sei das viel zu kurzfristig angekündigt, denn knapp zwei Wochen reichen kaum für ein 50+ Stunden RPG aus.

Hier heißt es im Reddit-Forum:

GreeedFall bei PlayStation Plus

Für gewöhnlich sollte bei jedem PlayStation Plus-Spiel das Ablaufdatum direkt im PlayStation Store hinterlegt sein, was bei GreedFall jetzt leider nicht geklappt hat. Dass Sony das Aus der Spiele einfach so herausposaunt, hält man zudem für völlig unangebracht.

„Zwei Wochen sind nicht nur viel zu kurz, sondern die Art und Weise, wie es angekündigt wird, ist völlig lächerlich: Sony sollte sowohl das Entfernen als auch das Hinzufügen von Spielen mitteilen. Es ist nicht richtig, dass Sie jeden Tag auf Reddit rumhängen und das Glück haben müssen, auf einen Beitrag von jemandem zu stoßen, der die Benachrichtigung auf der Seite des Spiels gesehen hat, um informiert zu werden. Sony hat einen großartigen Katalog, aber dieser wird auf schreckliche Art verwaltet.“

Ob Sony hier Änderungen vornehmen wird, ist derzeit schwer zu sagen. Das neue PlayStation Plus ist für nicht wenige Spieler etwas chaotisch und nicht nachvollziehbar umgesetzt, da hier in Teilen reine Willkür herrscht, wie kürzlich berichtet.

Welche Spiele ansonsten das Line-Up bei PlayStation Plus Extra und Premium in diesem November verlassen, verraten wir euch hier.